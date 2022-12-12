«Барселона» хочет купить полузащитника сборной Марокко

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сегодня, 12:41

«Барселоне» интересен полузащитник сборной Марокко и «Анже» , его попробуют подписать в январе.

Каталонский клуб хочет усилить центр полузащиты зимой. Приоритетными вариантами были и , выступающие за «Манчестер Сити», однако из-за финансовых проблем «Барселона» не может себе позволить трансфер кого-либо из них.

В связи с этим сине-гранатовые переключили своё внимание на полузащитника марокканской сборной, который отлично проявляет себя на чемпионате мира. В клубе считают, что 22-летний Унаи обладает большим потенциалом.