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«Барселона» хочет купить полузащитника сборной Марокко

сегодня, 12:41

«Барселоне» интересен полузащитник сборной Марокко и «Анже» Аззедин Унаи, его попробуют подписать в январе.

Каталонский клуб хочет усилить центр полузащиты зимой. Приоритетными вариантами были Бернарду Силва и Илкай Гюндоган, выступающие за «Манчестер Сити», однако из-за финансовых проблем «Барселона» не может себе позволить трансфер кого-либо из них.

В связи с этим сине-гранатовые переключили своё внимание на полузащитника марокканской сборной, который отлично проявляет себя на чемпионате мира. В клубе считают, что 22-летний Унаи обладает большим потенциалом.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 15:30
Мароканцы теперь в цене, но в недоклубы не пойдут
kdkay8vcqv4c
kdkay8vcqv4c
сегодня в 13:13
Там сейчас вся сборная нарасхват пойдёт как марокканские апельсины в своё время
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 13:13
Если африканцы проявят себя достойно с Францией, то их разберут до последнего игрока...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Тут дело в содержательности, её маловато там, лучше писать с большей привязкой непосредственно к теме статьи, новости, или другого материала.
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