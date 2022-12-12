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«Атлетико Минейро» арендует защитника ЦСКА

сегодня, 12:55

Защитник ЦСКА Бруно Фукс переходит в «Атлетико Минейро» на правах аренды.

Как пишет источник, московский клуб отдаст 23-летнего игрока в аренду сроком до конца 2023 года. Сделку оформят 13-14 декабря, «армейцы» получат 400 тысяч долларов.

Также бразильский клуб сможет выкупить игрока за 5 млн долларов. Если «Атлетико Минейро» воспользуется правом выкупа, то должен будет отдать ЦСКА еще 50% от суммы последующей продажи футболиста.

Кроме того, Фукс продлит контракт с ЦСКА еще на год, до лета 2026 года. «Атлетико Минейро» в полном объеме берет на себя зарплату защитника.

У клуба из Белу-Оризонти будет возможность досрочно прекратить аренду Фукса летом 2023 года в случае, если футболист не будет выходить на поле.

Бруно уже отправился на медосмотр для нового клуба. «Атлетико Минейро» был единственным клубом, сделавшим предложение по Фуксу.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 14:34
Жалко
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:11
Если все обстоит на самом деле так, как написано в этой новости - то для ЦСКА это очень даже неплохой вариант. Бруно Фукс - это не такого высокого уровня защитник, что бы его не кем было заменить. Да и за пол сезона он сыграл всего четыре матча за ЦСКА в чемпионате, и то дважды выходил на замену. Так что вполне справлялись и без него. И вариант аренды, когда Атлетико берет расходы по зарплате на себя - это очень хорошо. Фукс вполне может неплохо проявить себя на родине, что позволит армейцам после окончания аренды еще и продать игрока по хорошей цене и иметь долю в последующей перепродаже. Очень даже хорошо.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:08
Ну Набабкин тоже не предел мечтаний. Нужен нормальный ЦЗ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 13:54
А он разве играл, он Фукс просто значится в команде, раз вышел и красную схлопотал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:53
Желательно избавиться от этого хрусталя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:23
Замена Бруно в клубе есть, пусть поиграет дома, удачи парню.
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 13:01
Да и 66 с ним.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 12:57
Так-то всё выглядит здорово, но кого возьмут на его место?
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