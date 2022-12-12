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Испанский арбитр Лаос был среди фаворитов на обслуживание финала ЧМ

сегодня, 16:56

Арбитр Матеу Лаос имел высокие шансы получить назначение на финал чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает источник, испанский судья был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины.

Однако после четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), испанец отправился домой, не получив назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.

Сообщается, что ажиотаж, поднявшийся после этой игры, повлиял на это решение.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:45
Лаос и финал ЧМ? Коллина угарает что ли???
Он даже в ЛаЛиге один из самых критикуемых судей.

Хорошо хоть в 1/4 наглядно показал свою квалификацию, в финале хотелось бы смотреть на футбол.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:33
Есть всё таки футбольный Бог😇
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:28
Значит он финал не испортит.
xgjyen73wekx
xgjyen73wekx
сегодня в 17:23
Лаосу только чемпионат Лаоса и судить. И то не высшую лигу
Гость
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