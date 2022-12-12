Испанский арбитр Лаос был среди фаворитов на обслуживание финала ЧМ

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сегодня, 16:56

Арбитр имел высокие шансы получить назначение на финал чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает источник, испанский судья был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА .

Однако после четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), испанец отправился домой, не получив назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.

Сообщается, что ажиотаж, поднявшийся после этой игры, повлиял на это решение.