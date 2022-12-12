Испанский арбитр Лаос был среди фаворитов на обслуживание финала ЧМ

Арбитр Матеу Лаос имел высокие шансы получить назначение на финал чемпионата мира в Катаре.
Как сообщает источник, испанский судья был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины.
Однако после четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), испанец отправился домой, не получив назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.
Сообщается, что ажиотаж, поднявшийся после этой игры, повлиял на это решение.
Он даже в ЛаЛиге один из самых критикуемых судей.
Хорошо хоть в 1/4 наглядно показал свою квалификацию, в финале хотелось бы смотреть на футбол.
Он даже в ЛаЛиге один из самых критикуемых судей.
Хорошо хоть в 1/4 наглядно показал свою квалификацию, в финале хотелось бы смотреть на футбол.