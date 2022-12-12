Арбитр матча Аргентина — Нидерланды больше не будет судить на ЧМ-2022

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сегодня, 08:25

Испанский арбитр завершает работу на чемпионате мира в Катаре.

Рефери вернется в Испанию, он не будет назначен на оставшиеся 4 матча мирового первенства. Последним его поединком на данном турнире была игра Нидерландов и Аргентины (2:2 в основное время и 3:4 по пенальти). В той встрече судья показал 15 желтых карточек, что стало рекордом.