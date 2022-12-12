Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЧемпионат мира 2022

Арбитр матча Аргентина — Нидерланды больше не будет судить на ЧМ-2022

сегодня, 08:25

Испанский арбитр Матеу Лаос завершает работу на чемпионате мира в Катаре.

Рефери вернется в Испанию, он не будет назначен на оставшиеся 4 матча мирового первенства. Последним его поединком на данном турнире была игра Нидерландов и Аргентины (2:2 в основное время и 3:4 по пенальти). В той встрече судья показал 15 желтых карточек, что стало рекордом.

По итогам встречи обе стороны остались недовольны работой Лаоса. До этого на мундиале 2022 года Лаос отработал на матчах Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1). Три других рефери из Испании – Алехандро Эрнандес Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остаются на мировом первенстве и могут получить назначения в качестве видеоассистентов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник сборной Англии раскритиковал судейство в матче с Францией
Вчера, 12:41
Вилков поделился мнением о практике публиковать видео переговоров арбитров
06 декабря
Москалёв прокомментировал свою работу в матче за Суперкубок России
06 декабря
СлухиСудьи Российской Премьер-Лиги смогут комментировать свои решения
04 декабря
Экс-судья ФИФА Николаев: «В РПЛ будут добавлять так же много, как на ЧМ»
04 декабря
ОфициальноВ ФИФА опубликовали видео, которое подтверждает гол Японии
02 декабря
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:12
Ну вот пускай теперь перед зеркалом стоит - свистит и карточки показывает! 🙂
drug01
drug01
сегодня в 09:16
Жаль что наши судьи остались без работы
амурец
амурец
сегодня в 09:13
ну своё дело он сделал, аргов в полуфинал вытащил
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 08:49
Лаос свое дело сделал - портащил Аргентину в полуфинал. Может спокойно ехать домой и ждать перевод от гнома.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:47
После того, как Матеу Лаос отсудил свой последний матч - судить ему надо где-нибудь в Лаосе.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:46
Как Лаос да и вообще испанские рефери попадают на мундиале. Их уровень даже ниже наших судей. ( даже с учетом продажности наших, те и то менее клоуны)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 