Арбитр матча Аргентина — Нидерланды больше не будет судить на ЧМ-2022

Испанский арбитр Матеу Лаос завершает работу на чемпионате мира в Катаре.
Рефери вернется в Испанию, он не будет назначен на оставшиеся 4 матча мирового первенства. Последним его поединком на данном турнире была игра Нидерландов и Аргентины (2:2 в основное время и 3:4 по пенальти). В той встрече судья показал 15 желтых карточек, что стало рекордом.
По итогам встречи обе стороны остались недовольны работой Лаоса. До этого на мундиале 2022 года Лаос отработал на матчах Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1). Три других рефери из Испании – Алехандро Эрнандес Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остаются на мировом первенстве и могут получить назначения в качестве видеоассистентов.