Москалёв прокомментировал свою работу в матче за Суперкубок России

Арбитр прокомментировал свою работу в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Я тоже был очень сильно удивлен, что все переговоры (с ВАР‑центром) записывались. Нас никто не предупреждал об этом. Мне звонили мои знакомые и писали, говорили, что круто, здорово, прочувствовали это, что так интересно. Спрашивали, когда еще будет.

До игры камеры, конечно, видели, обсуждали, проговаривали, что просто будет съемка. Но не говорили о том, что мы как‑то по‑особенному должны себя вести. Самое главное, чтобы мы вели себя так, как обычно ведем в жизни. И ничего не поменялось. И по результату получилось.