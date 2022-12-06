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Москалёв прокомментировал свою работу в матче за Суперкубок России

вчера, 13:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Владимир Москалёв прокомментировал свою работу в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Я тоже был очень сильно удивлен, что все переговоры (с ВАР‑центром) записывались. Нас никто не предупреждал об этом. Мне звонили мои знакомые и писали, говорили, что круто, здорово, прочувствовали это, что так интересно. Спрашивали, когда еще будет.

До игры камеры, конечно, видели, обсуждали, проговаривали, что просто будет съемка. Но не говорили о том, что мы как‑то по‑особенному должны себя вести. Самое главное, чтобы мы вели себя так, как обычно ведем в жизни. И ничего не поменялось. И по результату получилось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:09
Последнюю игру бы дали послушать
lotsman
lotsman
вчера в 15:48
То что не предупреждали, это нарушение. Если разговор записывают, то об этом должны предупреждать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:54
Москалёв просчитался он не мог предвидеть, что голландский уголовник и на поле будет хулиганить.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 13:35
Лучше бы прокомментировал свой последний матч с дракой, похвастаться нечем.
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