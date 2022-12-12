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Оливер, Тюрпен и Фраппар завершили работу на чемпионате мира в Катаре

сегодня, 11:50

Арбитры Майкл Оливер, Клеман Тюрпен и Стефани Фраппар завершили работу на чемпионате мира 2022.

Ранее судейский комитет ФИФА отправил домой испанского судью Матеу Лаоса, заключительной игрой которого на текущем мундиале стала встреча Нидерландов и Аргентины (2:2 в основное время и 3:4 по пенальти).

На первом полуфинальном матче, в котором Аргентина встретится с Хорватией, скорее всего будут работать судьи во главе с итальянцем Даниэле Орсато.

На втором полуфинальном поединке между Францией и Марокко, а также финале чемпионата мира могут отработать поляк Шимон Марциняк, голландец Данни Маккели и мексиканец Сесар Рамос.

Фраппар работала на матче Коста-Рики и Германии (2:4) и стала первой женщиной, которая была назначена главным арбитром на мировом первенстве.

Оливер отработал на трех поединках: Япония – Коста-Рика (0:1), Саудовская Аравия – Мексика (1:2) и Хорватия – Бразилия (1:1 в основное время и 4:2 по пенальти).

Тюрпен работал на играх Уругвай – Южная Корея (0:0), Эквадор – Сенегал (1:2) и Бразилия – Южная Корея (4:1).

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 16:28
Шимон Марциняк- на финал! Из наших, из восточных, из славян!
амурец
амурец
сегодня в 14:55
Фраппар можно было и полуфинал назначить, а назначение Маккели весьма странное
dok66
dok66
сегодня в 14:53
Посудили , и буде . Дайте другим порулить на поле .
SonicStar
SonicStar
сегодня в 13:38
Серьёзно, Маккели могут на финал назначить? После того, как вытянул Англию в финал Евро?
simon_3d
simon_3d
сегодня в 13:18
Фраппар крутая, жаль. А вот Маккели после полуфинала Евро Англия - Дания на пушечный выстрел не стоит к важным матчам подпускать.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 12:04
Значит так тому и быть.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:55
Пусть отдохнут, особенно первый!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:55
Норм поработали, норм заработали, пора и отдохнуть, слетать на Мальдивы, раслабиться!
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