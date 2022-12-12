Оливер, Тюрпен и Фраппар завершили работу на чемпионате мира в Катаре

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сегодня, 11:50

Арбитры , и завершили работу на чемпионате мира 2022.

Ранее судейский комитет ФИФА отправил домой испанского судью Матеу Лаоса, заключительной игрой которого на текущем мундиале стала встреча Нидерландов и Аргентины (2:2 в основное время и 3:4 по пенальти).

На первом полуфинальном матче, в котором Аргентина встретится с Хорватией, скорее всего будут работать судьи во главе с итальянцем Даниэле Орсато.

На втором полуфинальном поединке между Францией и Марокко, а также финале чемпионата мира могут отработать поляк Шимон Марциняк, голландец Данни Маккели и мексиканец Сесар Рамос.

Фраппар работала на матче Коста-Рики и Германии (2:4) и стала первой женщиной, которая была назначена главным арбитром на мировом первенстве.

Оливер отработал на трех поединках: Япония – Коста-Рика (0:1), Саудовская Аравия – Мексика (1:2) и Хорватия – Бразилия (1:1 в основное время и 4:2 по пенальти).

Тюрпен работал на играх Уругвай – Южная Корея (0:0), Эквадор – Сенегал (1:2) и Бразилия – Южная Корея (4:1).