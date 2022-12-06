Вилков поделился мнением о практике публиковать видео переговоров арбитров

Арбитр Михаил Вилков высказался по поводу практики публиковать видео переговоров судей во время матчей. Подобное применялось на игре 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо». Главным рефери той встречи был Павел Кукуян.
Такие видео, как с Кукуяном, можно выкладывать. Можно и почаще даже. Там есть и хорошие моменты, и юморные — жизненные для судьи. И вообще, работа арбитра приближена к зрителю. Ее же мало кто в деталях видит. В принципе, нормальная практика.
Единственное, если мы не отходим от конвенции УЕФА, остаемся в ее системе, то это надо делать с разрешения этой организации. Тут тонкий момент. Но в любом случае, это добавит популярности судейской профессии. Люди будут видеть, как судьи работают и больше понимать, в каких ситуациях они оказываются на поле. Я не вижу в этом ничего плохого.
Это ни к чему..
Это ни к чему..