Вилков поделился мнением о практике публиковать видео переговоров арбитров

Арбитр высказался по поводу практики публиковать видео переговоров судей во время матчей. Подобное применялось на игре 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо». Главным рефери той встречи был Павел Кукуян.

Такие видео, как с Кукуяном, можно выкладывать. Можно и почаще даже. Там есть и хорошие моменты, и юморные — жизненные для судьи. И вообще, работа арбитра приближена к зрителю. Ее же мало кто в деталях видит. В принципе, нормальная практика.