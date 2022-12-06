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Вилков поделился мнением о практике публиковать видео переговоров арбитров

вчера, 15:41

Арбитр Михаил Вилков высказался по поводу практики публиковать видео переговоров судей во время матчей. Подобное применялось на игре 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо». Главным рефери той встречи был Павел Кукуян.

Такие видео, как с Кукуяном, можно выкладывать. Можно и почаще даже. Там есть и хорошие моменты, и юморные — жизненные для судьи. И вообще, работа арбитра приближена к зрителю. Ее же мало кто в деталях видит. В принципе, нормальная практика.

Единственное, если мы не отходим от конвенции УЕФА, остаемся в ее системе, то это надо делать с разрешения этой организации. Тут тонкий момент. Но в любом случае, это добавит популярности судейской профессии. Люди будут видеть, как судьи работают и больше понимать, в каких ситуациях они оказываются на поле. Я не вижу в этом ничего плохого.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 16:22
Это должно быть тайной, так может фанат - радиолюбитель влезть в разговор.
Это ни к чему..
izrafel
izrafel
вчера в 15:54
Ну Миша знает что говорит... хотя отдельные переговоры я бы не прочь послушать...:)))
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