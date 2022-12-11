Защитник сборной Англии раскритиковал судейство в матче с Францией

Защитник сборной Англии выступил с критикой судейства в матче 1/4 финала ЧМ -2022 с Францией (1:2).

Встречу обслуживал арбитр .

Судья принимал плохие решения на протяжении всей игры. В первом тайме у французов было пять, шесть фолов, которые не были зафиксированы. На Кейне явно нарушили правила, хоть он и не был в штрафной.

Изначально арбитр не хотел ставить пенальти в ворота сборной Франции во втором тайме. Первый гол они забили после очевидного фола на Букайо Сака. Ты ожидаешь, что судья будет принимать правильные решения в важных, ключевых моментах. К сожалению, этого не было.