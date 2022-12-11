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Защитник сборной Англии раскритиковал судейство в матче с Францией

сегодня, 12:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Защитник сборной Англии Харри Магуайр выступил с критикой судейства в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией (1:2).

Встречу обслуживал арбитр Вилтон Сампайо.

Судья принимал плохие решения на протяжении всей игры. В первом тайме у французов было пять, шесть фолов, которые не были зафиксированы. На Кейне явно нарушили правила, хоть он и не был в штрафной.

Изначально арбитр не хотел ставить пенальти в ворота сборной Франции во втором тайме. Первый гол они забили после очевидного фола на Букайо Сака. Ты ожидаешь, что судья будет принимать правильные решения в важных, ключевых моментах. К сожалению, этого не было.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:56
Ну естественно. У плохих танцоров всегда пол виноват.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:51
Бразилец вам отомстил за вашего судью ,который подыграл Хорватам ,так что получите что заслужили!
Гость
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