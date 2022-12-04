Судьи Российской Премьер-Лиги смогут комментировать свои решения

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сегодня, 20:50

В рамках ближайшего исполкома РФС могут предложить изменения регламента в сфере публичности футбольных арбитров. Одна из идей – дать судьям возможность комментировать свои решения. Сообщается, что подобные перемены уже относительно давно предполагались, вопрос обсуждается.