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Судьи Российской Премьер-Лиги смогут комментировать свои решения

сегодня, 20:50

В рамках ближайшего исполкома РФС могут предложить изменения регламента в сфере публичности футбольных арбитров. Одна из идей – дать судьям возможность комментировать свои решения. Сообщается, что подобные перемены уже относительно давно предполагались, вопрос обсуждается.

Ранее РФС опубликовал переговоры арбитров матча 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом», на той встрече работала бригада Павла Кукуяна.

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Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 23:57
Особенно хотелось бы послушать самого нечестного судью Москалева.
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 23:44
.
Узбагойся
Узбагойся
сегодня в 23:43
-Значит так, смотрите, на этом моменте я решил заработать деняк и поставил штрафной, но уже в перерыве я согласился заработать по крупному и поставил пенальти!
-Спасибо, можете идти, не забудьте оплатить в кассе членство в КДК РФС за этот месяц.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:54
А я думаю, что надо их обязать комментировать все свои решения , причем публично. Скрытность в этой профессии совсем не нужна.
ABir
ABir
сегодня в 22:02
Очень часто лучше молчать, чем говорить. Это напрямую относится к судейской профессии.
karnager
karnager
сегодня в 21:42
Комментировать где? Прям во время матча на весь стадион? Я покупаю коробку стаканчиков
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:33
Почин конечно интересен, боюсь, что комментировать свои решения они будут редко. Сработает инстинкт А ВДРУГ......)))).
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 21:29
Комментировать в прямом эфире? Или как?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:11
Так ещё потом и за "базар" придётся отвечать!🤫
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
Да вместо болтунов -комментаторов их в прямой эфир пускать. Причём в любой момент времени, шобы не расслаблялись...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:07
Это будет как - Бумеранг...
monah-10
monah-10
сегодня в 21:04
Смогут, но не будут.
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