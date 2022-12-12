Индзаги – о Роналду: «Очень тяжело признать, что это конец»

Бывший футболист сборной Италии высказал свое мнение о .

Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас. Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.