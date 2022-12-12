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Индзаги – о Роналду: «Очень тяжело признать, что это конец»

сегодня, 17:40

Бывший футболист сборной Италии Филиппо Индзаги высказал свое мнение о Криштиану Роналду.

Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас. Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:40
Справедливо, такое может написать только тот кто сам прошел через это. Долгие годы на вершине известности и славы, и вдруг оказывается что и возраст не тот, и силы не те, а тут ещё стая завистников радостно начинает поливать грязью вчерашнего кумира. Спасибо Пиппо за добрые слова.
witynchik
witynchik
сегодня в 19:02
Пиппо в чем то и прав
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 19:01
Это называется: заголовок вырван из контекста.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:24
Филиппо мог бы конечно и выбирать выражения...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:09
Сейчас придет новый тренер и оставит Роналду в сборной.
Теперь у него есть первоочередная задача - 200 матчей.
112910415
112910415
сегодня в 17:59
не с каждым, наверное, так бывает ...
но вот знаменитым особенно сложно !
8zhwmccnbjr3
8zhwmccnbjr3
сегодня в 17:46
Дзюбе это было вдвойне тяжело: ему дважды пришлось признаваться, что это конец - сначала в кулаке, потом в карьере!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:42
Вот он прав на 100%...
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