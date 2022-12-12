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Клинсманн: «Мы восхищались игрой Испании, но ей трудно создавать моменты»

сегодня, 16:47

Бывший главный тренер сборной Германии, а ныне руководитель группы технических исследований ФИФА на чемпионате мира в Катаре, Юрген Клинсманн поделился мнением об игре сборной Испании:

Очевидно, мы восхищались подходом Испании в 2008, 2012 и 2010 годах, когда они произвели революцию в мировом футболе. Многие сборные переняли их стиль, но сейчас мы видим другую тенденцию, команды ищут что-то иное.

Мы не говорим, что нужно прекратить играть в комбинационный футбол, как это делает Испания, это великолепно. Но, возможно, вы не получаете желаемого результата, потому что очень трудно создавать моменты.

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