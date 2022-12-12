Скалони высоко оценил игру Месси на чемпионате мира в Катаре

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал игру капитана национальной команды :

Меня не удивляет, что Месси здесь так хорошо играет. Я его очень хорошо знаю, он всегда показывает высокий класс. Его отличает дух победителя, он всегда жаждет, хочет продолжать играть в футбол, что нас не может не радовать.

Мы будем играть ради Аргентины, ради своих семей и всего аргентинского народа. Мы очень благодарны болельщикам, которые оказывают нам тут невероятную поддержку. Мы знаем, что поездка сюда не из дешевых, и мы ценим, что они переживают с нами каждый матч. Нам же надо ответить им успешной игрой.