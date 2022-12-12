Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Скалони высоко оценил игру Месси на чемпионате мира в Катаре

сегодня, 17:01
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру капитана национальной команды Лионеля Месси:

Меня не удивляет, что Месси здесь так хорошо играет. Я его очень хорошо знаю, он всегда показывает высокий класс. Его отличает дух победителя, он всегда жаждет, хочет продолжать играть в футбол, что нас не может не радовать.

Мы будем играть ради Аргентины, ради своих семей и всего аргентинского народа. Мы очень благодарны болельщикам, которые оказывают нам тут невероятную поддержку. Мы знаем, что поездка сюда не из дешевых, и мы ценим, что они переживают с нами каждый матч. Нам же надо ответить им успешной игрой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уэйн Руни поможет боксёру Тайсону Фьюри готовиться к бою с украинцем Усиком
Сегодня, 21:32
Ибрагимович: «Будущее такое светлое, мне нужны солнцезащитные очки»
Сегодня, 21:08 Фото
Роналдо: «Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира»
Сегодня, 20:49
Невилл – о слезах Роналду: «Для меня это был ужасный кадр»
Сегодня, 20:40
Перишич – о матче с Аргентиной: «Нас ждет жесткий и мужской футбол»
Сегодня, 20:23
Модрич: «Я мечтаю закончить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 19:37
Все комментарии
Swift2005
Swift2005
сегодня в 17:43
Месси конечно делает огромный вклад в победы сборной Аргентины на чемпионате, но есть ещё и все остальные футболисты и великолепный тренерский штаб: Лионель Скалони, Вальтер Самуэль, Пабло Аймар, Роберто Айяла и огромная армия болельщиков.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:11
Работяга в сборной Аргентины
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 