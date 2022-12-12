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Модрич: «Нам будет очень сложно остановить Месси, но мы готовы»

сегодня, 17:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился своим мнением о Лионеле Месси перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

Месси – отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы приложим максимум усилий.

Напомним, что Аргентина и Хорватия сыграют между собой 13 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:12
Скорее всего здесь просматривается вариант: " коса на камень" Будет интересно. Ждём.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:00
Тогда удачи!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:46
Безусловно (для себя) буду болеть за Аргентину, но если уж в финал пройдут хорваты, то буду рад за старину Модрича, заслужил как никто другой, в свои 37 все ещё пашет за двоих в далеко не самой сильной сборной даже по континентальным меркам (по крайней мере по именам, по самоотдаче вопросов нет).

И снова много говорят о Месси соперники и, как показывает практика, наказание приходит почти незамедлительно. НО...Нужно отметить как положительный факт, что лидер сборной Хорватии - Модрич, уважительно высказался в сторону лидера сборной Аргентины - Месси в преддверии матча, респект! НО.... Месси тоже готов как и вся сборная Аргентины, будут зубами выгрызать каждый метр на поле! Удачи бело-голубым
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:35
Сборная Аргентины порвёт сборную Хорватию.
Аргентина - вперёд!!!
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