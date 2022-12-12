Модрич: «Нам будет очень сложно остановить Месси, но мы готовы»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился своим мнением о Лионеле Месси перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.
Месси – отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы приложим максимум усилий.
Напомним, что Аргентина и Хорватия сыграют между собой 13 декабря в 22:00 по московскому времени.
И снова много говорят о Месси соперники и, как показывает практика, наказание приходит почти незамедлительно. НО...Нужно отметить как положительный факт, что лидер сборной Хорватии - Модрич, уважительно высказался в сторону лидера сборной Аргентины - Месси в преддверии матча, респект! НО.... Месси тоже готов как и вся сборная Аргентины, будут зубами выгрызать каждый метр на поле! Удачи бело-голубым
И снова много говорят о Месси соперники и, как показывает практика, наказание приходит почти незамедлительно. НО...Нужно отметить как положительный факт, что лидер сборной Хорватии - Модрич, уважительно высказался в сторону лидера сборной Аргентины - Месси в преддверии матча, респект! НО.... Месси тоже готов как и вся сборная Аргентины, будут зубами выгрызать каждый метр на поле! Удачи бело-голубым
Аргентина - вперёд!!!
Аргентина - вперёд!!!