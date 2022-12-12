Модрич: «Нам будет очень сложно остановить Месси, но мы готовы»

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сегодня, 17:27

Полузащитник сборной Хорватии поделился своим мнением о перед матчем 1/2 финала ЧМ -2022 против Аргентины.

Месси – отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы приложим максимум усилий.

Напомним, что Аргентина и Хорватия сыграют между собой 13 декабря в 22:00 по московскому времени.