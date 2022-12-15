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Сантуш уволен из сборной Португалии

вчера, 20:24

68-летний Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера национальной команды Португалии. Его контракт был рассчитан до 2024 года.

Сантуш возглавлял португальскую команду с сентября 2014-го. Под его руководством сборная выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019. На чемпионате мира в Катаре португальцы вышли в 1/4 финала, где уступили Марокко (0:1).

Во главе сборной Португалии Сантуш провел 109 матчей, одержав 67 побед, потерпев 19 поражений и 23 раза сыграв вничью.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:20
Пусть Юрана возьмут, он их научит Родину любить!
112910415
112910415
сегодня в 05:15
как уцелеешь на минном поле ...
Puskas
Puskas ответ Mark Luik (раскрыть)
сегодня в 02:00
Дело не в составе и даже этот состав не так уж роскошный как Англии Франции Бразилии у них состав как у Голландии топ состав только вот у тех кто выше пересчитал
xg576jqcyrxx
xg576jqcyrxx
сегодня в 00:43
Значит Роналду останется в сборной.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:56
Пусть отдохнёт от сборной в которой играет нарцисс.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:47
Не буду заморачиваться. А если бы дедушка была бабушкой? Ответ. Да все что угодно может быть. Если Месси выйдет с условным там из третьего дивизиона и Великий не забьет, то что? Ну, всё может быть. Как бы не было Рон выходил играть и забивал. Суть то вот в чем Ваше отношение к футболисту, целый год минимум порицаний.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:31
То есть то, что без него дошли до 1/4 это пустой звук? С ним в составе так далеко не проходили. Но стоило проиграть, то только потому что не было балласта? Логика так себе. А если бы он вышел с первых минут, но проиграли бы с ним. Что тогда говорил?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:16
Многоуважаемый, то, что вы не уважаете и не любите Рона, это не значит, что можно свалить все беды на Криша. Сантуш посадил на банку в последней игре Великого. И что, молодой ничего не показал? На другой ветке на счет Тухеля тоже вам ответил. Ну Боже мой, причем тут Ювентус, Мю Я Вам ответил по факту на счет сборной Португалии и Тухеля.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:40
При чем тут балласт и Сантуш засиделся?

Сантушу было что предложить сборной. Посмотри матч со Швейцарией. Какие розыгрыши, тактика. При наличие балласта вся игра сводится к тому, чтобы отдать на него пас. Игроки скованы в решениях, не могут брать игру на себя, никакого креатива, только передачи на балласта. При балласте любая команда так играет и расплачиваются результатом. Ювентус без него был на 1-м месте, с ним на 4-ом месте. МЮ без него был на 2-м месте, с ним на 6-м оказался. Португалия с ним 1/8 финала ЧМ, без него 1/4 финала.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:21
Ну хоть никакие пошлости в сеть не слили)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:18
Очередная жертва Роналду.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:04
Тот момент, когда прочитал заголовок и угадал, что тут будет Ваш комментарий, скоро и Вашего друга. Ну причем тут Рон? ) Уволили Сантуша по другим критериям.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:04
Сантуш засиделся в сборной. После победного Евро, где им откровенно повезло, ничего особенного сборная Португалии не показала, имея при этом один из сильнейших составов в мире.
им нужен тренер, который сможет раскрыть его по-максимуму, как Дешам раскрыл французов. Надеюсь, они сделают правильный выбор. По большому счету Рон был в запасе и выходил в конце игр и что ?
Его нужно было убирать уже после ЧМ 2018.
А оставить его после Евро20 вообще грандиозный провал Федерации.
Какой бы состав не играл, команда не могла ничего придумать в атаке, кроме контр-атак.
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 21:58
Сантуш молодец, выиграл не очень составом евро, да и на чм выступили хорошо, но на чм у нихбыл хороши состав и должны были пройти
Elliada
Elliada
вчера в 21:14
Сантуш впервые вывел Португалию в 1/4 за 16 лет, а его увольняют только потому, что посадил балласта на лавку.
9wemhe3p2zy2
9wemhe3p2zy2
вчера в 21:13
Нуну эшпирианту санту должен возглавить. Уже тренировал португальский клуб в Англии, будет легче
dok66
dok66
вчера в 20:47
Мавр сделал свое дело , Мавр должен уйти . 8 лет у руля - это много , да и результат есть , но ... его эпоха ушла . Нужно что-то менять .
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:31
Очередная Гешина "работа"... Если такая "работа" у него не получается - он обращается к Моргану... Тен Хаг знает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:28
Кстати, очень даже неплохие показатели у Сантуша за рулём сборной, не каждый тренер может похвастаться таким результатом, другое дело, что не хотят смириться с поражением именно от Марокко.
Гость
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