Сантуш уволен из сборной Португалии

68-летний Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера национальной команды Португалии. Его контракт был рассчитан до 2024 года.
Сантуш возглавлял португальскую команду с сентября 2014-го. Под его руководством сборная выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019. На чемпионате мира в Катаре португальцы вышли в 1/4 финала, где уступили Марокко (0:1).
Во главе сборной Португалии Сантуш провел 109 матчей, одержав 67 побед, потерпев 19 поражений и 23 раза сыграв вничью.
им нужен тренер, который сможет раскрыть его по-максимуму, как Дешам раскрыл французов. Надеюсь, они сделают правильный выбор. По большому счету Рон был в запасе и выходил в конце игр и что ?
Его нужно было убирать уже после ЧМ 2018.
А оставить его после Евро20 вообще грандиозный провал Федерации.
Какой бы состав не играл, команда не могла ничего придумать в атаке, кроме контр-атак.
им нужен тренер, который сможет раскрыть его по-максимуму, как Дешам раскрыл французов. Надеюсь, они сделают правильный выбор. По большому счету Рон был в запасе и выходил в конце игр и что ?
Его нужно было убирать уже после ЧМ 2018.
А оставить его после Евро20 вообще грандиозный провал Федерации.
Какой бы состав не играл, команда не могла ничего придумать в атаке, кроме контр-атак.