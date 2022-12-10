Луи ван Гал покинул сборную Нидерландов. Команду возглавит Куман

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сегодня, 13:42

Главный тренер сборной Нидерландов покинул команду.

Вчера голландцы проиграли Аргентине в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

Ожидается, что «оранжевых» возглавит , о чём была достигнута договорённость ещё в апреле этого года.