Луи ван Гал покинул сборную Нидерландов. Команду возглавит Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул команду.
Вчера голландцы проиграли Аргентине в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).
Ожидается, что «оранжевых» возглавит Рональд Куман, о чём была достигнута договорённость ещё в апреле этого года.
Хайнкеса вспомни..., тот тоже уходил на покой и рыбалку до поры, пока на коленках не приползли...
Хайнкеса вспомни..., тот тоже уходил на покой и рыбалку до поры, пока на коленках не приползли...
Я делал ставки на 5 разных результатов в футбольных матчах: а этот анализ благодаря работе моего мозга. Я не создаю 20 разных вариантов, даже ради эксперимента... А когда ошибаюсь, то часто из-за спешки.
Не нужно манипулировать - есть факты.
Я делал ставки на 5 разных результатов в футбольных матчах: а этот анализ благодаря работе моего мозга. Я не создаю 20 разных вариантов, даже ради эксперимента... А когда ошибаюсь, то часто из-за спешки.
Не нужно манипулировать - есть факты.