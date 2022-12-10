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Луи ван Гал покинул сборную Нидерландов. Команду возглавит Куман

сегодня, 13:42
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул команду.

Вчера голландцы проиграли Аргентине в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

Ожидается, что «оранжевых» возглавит Рональд Куман, о чём была достигнута договорённость ещё в апреле этого года.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 17:52
Нужно быть полными идиотами,чтобы вызывать рыжего афериста
Zak11
Zak11
сегодня в 16:27
Теперь могут и Промеса вызвать. При Кумане он всегда играл
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:23
А орден ему дадут, как российскому таракану Стасику?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:19
Одна из особенностей этого чемпионата - многочисленная отставка тренеров!
Ларс
Ларс ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 16:14
Всё относительно. Некоторые тренеры прекрасно тренируют сборные, но у них плохо получается в клубах. При Кумане Голландия была хороша.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:13
Гейропеский пенсионный возраст давно наступил,а они всё цепляются за былую славу и успехи.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:49
Лучше Ван гала нет для сборной Голландии с таким Аргентины не каждый может играть в ничья.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 15:17
А почему Куман ? Надо Давитса 1
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:00
Не повезло ван Галу.
uqxgde6vb59k
uqxgde6vb59k
сегодня в 14:42
Здоровья тренеру, спасибо за работу и не надо ехидничать...
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 14:23
Куман спасет сборную))
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:22
Они походу тренеров одних и тех же по кругу меняют)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
Талант не "протюльпанишь" )
Хайнкеса вспомни..., тот тоже уходил на покой и рыбалку до поры, пока на коленках не приползли...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:17
Можно иностранного тренера пригласить,будут рады
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:16
Когда последний раз он тренировал? Можно сказать, что он закончил с футболом на топ уровне.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:16
Куман ничего хорошего не принесёт сборной. Бесполезно это назначение.
dok66
dok66
сегодня в 14:15
То , что Луи уйдет , было давно известно. Куман - не однозначный выбор , вот только почему голландцы ищут гл.тренера только своем болоте . Сегодня игроки сборной играют в разных чемпах , тренируют их разные тренеры . Поэтому почему бы не поискать хорошего футбольного специалиста с другим гражданством .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:15, ред.
Есть Райкаард. Он сдюжит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:14
Почему так,устроился на хорошую работу,это прекрасно для Кумана.
shur
shur
сегодня в 14:08
...с Барсой не получилось, а сборная это повышение или в наказание???
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Именитых нет у них. К сожалению, ученики Луи Ван Гала не стали тренерами. Клюйверт, Зеедорф, Давидс, Овермарс, братья Де Буры могут работать только помощниками.
lobsterdam
lobsterdam ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Да где ж взять-то, кормилец? Они все наперечет, на одной руке пальцев хватит...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:02
Куман посредственный тренер.они не могут назначать сильных тренеров.
Predator94
Predator94
сегодня в 13:59
Они будут так чередоваться? У Ван Гала приличная всегда сборная была, вчера не повезло. С средними игроками добиться такой игры не у каждого получится
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:58
    galem72
    galem72 ответ LG T-800 (раскрыть)
    сегодня в 13:56
    Луи уже несколько лет борется с раком. Вряд ли он сподобится на четвёртый заход.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 13:50
    То есть неважно было выиграл бы он ЧМ или нет?
    simon_3d
    simon_3d
    сегодня в 13:49
    Так себе назначение. Голландцам нужен новый человек со свежими идеями, а не эти заезженные персонажи.
    LG T-800
    LG T-800
    сегодня в 13:49
    После Кумана придёт Хиддинк, а после Хиддинка опять Ван Гал
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