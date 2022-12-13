Имя нового главного тренера сборной Бразилии станет известно в январе

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сегодня, 13:57

В январе 2023 года станет известно, кто возглавит сборную Бразилии. Об этом объявила Бразильская конфедерация футбола ( CBF ).

Организация опубликовала заявление, в котором сказано, что глава CBF Эдналдо Родригес лично занимается поиском нового наставника для национальной команды. Президент CBF не предоставлял никому авторизацию на поиск нового рулевого от лица организации. Ранее командой руководил Тите, бразильцы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где уступили команде Хорватии (1:1 в основное время и 2:4 по пенальти).

Сообщалось, что один из предполагаемых кандидатов на пост рулевого «селесао» не приступит к данной работе.