Сборная Испании объявила имя нового главного тренера

Пресс-служба сборной Испании сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал Луис де ла Фуэнте.
Де ла Фуэнте работал со сборными Испании U-19 (2013-18), U-21 (2018-2022), U-23 (2021).
Пресс-служба сборной Испании сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал Луис де ла Фуэнте.
Де ла Фуэнте работал со сборными Испании U-19 (2013-18), U-21 (2018-2022), U-23 (2021).
Сразу вспомнились его привозы в Бразилии с напарником Касильясом.
Ребята на двоих такой устроили цирк , что можно в турне ехать.
Удаления на ровном месте , в стиле Рамоса.
Пример рассмешил 😂😂😂😂
Сразу вспомнились его привозы в Бразилии с напарником Касильясом.
Ребята на двоих такой устроили цирк , что можно в турне ехать.
Удаления на ровном месте , в стиле Рамоса.
Пример рассмешил 😂😂😂😂
Федерация решила поставить своего тренера который прошел различные ступени низших рангов. С ними сборная выиграл чемпионат Европы до 19 лет, до 21 года, Средиземноморские игры в 2018 году и стала серебряным призером олимпийских игр в Токио.
Федерация решила поставить своего тренера который прошел различные ступени низших рангов. С ними сборная выиграл чемпионат Европы до 19 лет, до 21 года, Средиземноморские игры в 2018 году и стала серебряным призером олимпийских игр в Токио.
Пока все остынет.Там видно будет.
Пока все остынет.Там видно будет.