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Сборная Испании объявила имя нового главного тренера

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pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Фуэнте захотелось узнать почём фунт лиха.
3ton
3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:40
Рамос - лидер ?😂😂😂
Сразу вспомнились его привозы в Бразилии с напарником Касильясом.
Ребята на двоих такой устроили цирк , что можно в турне ехать.
Удаления на ровном месте , в стиле Рамоса.
Пример рассмешил 😂😂😂😂
Djorax
Djorax ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Явно не из за капитана там проиграли. Сразу видно, болельщик реала
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:47
А почему бы Гвардиолу не позвать? По-моему он уже дорос до сборной
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:21
Молодёжь подтянет.
dok66
dok66
вчера в 19:20
С молодежными у него конечно получилось . Но взрослый футбол - это все таки другое . Если соберет свою команду из профессионалов , знающих взрослый футбол , может и получится .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:48
Вот такой тренер нужен сборной. А то, Луис Энрике берёт на ЧМ непонятных Бускетсов, Альб и т.д. и ставит капитаном. Какой из Бускетса капитан?! Но не берёт Серхио Рамоса - настоящего лидера и капитана. Вот такого человека сборной Испании и не хватило. Рамос лидером является не только на поле, но и за его пределами.
monah-10
monah-10
вчера в 17:46
Шикарное назначение, но должность расстрельная.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:42
Испания, Германия, Франция ... Пусть и другие сборные ощутят вкус победы. Бразилия, например!
протон
протон
вчера в 16:55
Давно пора, на основе его сборной Морено выстраивал свою команду, притянул в сборную Ольмо, Ойярсабаля, Форнальса и др., очень много новичков при нем приходило, а не тупо по барселонской прописке, и выстраивал игру похожую, но энрике все развалил
Федерация решила поставить своего тренера который прошел различные ступени низших рангов. С ними сборная выиграл чемпионат Европы до 19 лет, до 21 года, Средиземноморские игры в 2018 году и стала серебряным призером олимпийских игр в Токио.
pkfhmdd2vhvk
pkfhmdd2vhvk
вчера в 16:33
Отучи их пожалуйста катать вату по полю полтора часа ибо наблюдать за этим тошнотворно
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:31
Не простили Энрике проигрыш.
drug01
drug01
вчера в 16:23
Пошёл на повышение, желаем удачи в работе!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:02
Юниоры и молодежка - это одно, а с основной сборной нужны другие навыки. Но посмотрим, что получится.
Futurista
Futurista
вчера в 16:01
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
Посмотрим на что он горазд!
Ravshan878
Ravshan878 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:56
Думаю он всего лишь и.о. манекен.😉.
Пока все остынет.Там видно будет.
DXTK
DXTK
вчера в 15:45, ред.
похож на Лысого физрука, надо было еще из детской школы позвать.....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:37
Может хоть научит пенальти бить.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 15:31, ред.
Посмотрим какая фуэнта случится с Испанией на Евро-2024. Состав в принципе есть, пару корректировок надо сделать, и вернуть Де Хеа в состав. Он играет на приличном уровне, плюс парень спокойный, и опытный.
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