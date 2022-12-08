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Сборная Испании объявила об уходе Луиса Энрике

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3ton
3ton ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Лучшая сборная Европы 😂😂
У испанцев проблемы в обороне и в атаке.
Самая слабая сборная за лет 30.
Не припомню , чтобы не было у испанцев топового форварда .
Всегда был переизбыток и можно было две равные сборные собрать , а не такую сборную , когда лишь бы кто-то играл .
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:15, ред.
Улететь домой с Чемпионата мира со сборной Испании, проиграв подряд Японии и Марокко - это точно страничка в истории :)

Такой позор Испания ещё нескоро повторит :)
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 20:14
Теперь то времени вагон, будет дальше на твиче про свой хваленый стоицизм рассказывать...
sir_Alex
sir_Alex ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 18:05
Тренеришка)))
протон
протон
вчера в 17:00
Заседание Королевской испанской футбольной федерации продолжалось 5 часов, члены федерации около 800 раз передавали друг другу слово, что является рекордом заседаний. В итоге решение об увольнении Энрике смогли принять только в дополнительное к заседанию время.
Честно говоря, сборная Испании 3 года в пустую потратила с ним у руля. Попахивало откровенным кумовством. Этот ватокат, тики -така, просто кошмар.
ОФИЦИАЛЬНО: Луис де ла Фуэнте новый тренер сборной Испании. Федерация решила поставить своего тренера который прошел различные ступени низших рангов. С ними сборная выиграл чемпионат Европы до 19 лет, до 21 года, Средиземноморские игры в 2018 году и стала серебряным призером олимпийских игр в Токио.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:30
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
    вчера в 15:30
    Энрике незаменяем как Путин,должен править сборной до конца жизни?
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 15:20
    Вот что бывает,когда у руля сборной стоит тренер исповедующий стиль команды в которой играл. Понабрал доходяг из барсы и думал выиграет? Испания доминировала на ЧЕ и ЧМ в прошлом не только из-за игроков барсы, там был топовый Касильяс-лидер, был Пуйоль-лидер, был Рамос с большими кокошками, шикарные нападающие Торрес и Виллья.

    Льоренте не правый латераль, а Карвахаль недавно ЛЧ выиграл,почему он не в основе? Рамос вожак и форму набрал,где он? Де Хеа сам по себе отличный вратарь, чем он заслужил такое отношение? Он ведь тащил МЮ.

    И что мне больше понравилось каталонского физрука выкинул воспитанник Реала Хакими))))
    HOROVEL7
    HOROVEL7
    вчера в 15:12
    О, Энрике ушел, а кто будет вместо него?
    Narek89
    Narek89
    вчера в 15:10
    Энрике сделал все что мог. Теперь нужен другой. Ребята талантливые.
    j35y9whhtm3g
    j35y9whhtm3g
    вчера в 15:10
    Еще надо разогнать половину игроков.
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 15:05, ред.
    Луис Энрике показал себя на мундиале средненьким физруком. Гыгыгы
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:57
    Не удивлен. С таким составом и так выступить, это провал
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:55, ред.
    Вся его гнилая комбинаторика и низость в матче с японцами ему вернулась с лихвой. Проsрал шанс, который выпадает далеко не каждому - получил в руки одну из лучших сборных Европы и, как цыган из подворотни, вверг её в конфуз, в бесславие и в предмет насмешек.
    Теперь его тренерский багаж - это позор и бесчестие. Хуже окончания карьеры не придумаешь.
    Ушёл, так сказать, в футбольное небытиё. Таким как он - туда и дорога.

    P.S. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в том, что Всевышний рано или поздно сажает подобных типов на пятую точку.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:54
    И снова двойка, как и в России.
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 14:51
    были большие нодежды, но оказалься обычный физруком
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:50
    Всё логично, это должно было произойти.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:49
    Всему своё время. Пора .
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