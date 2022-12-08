Сборная Испании объявила об уходе Луиса Энрике

Пресс-служба сборной Испании объявила об уходе Луиса Энрике с должности главного тренера национальной команды.
Энрике возглавлял сборную Испании с 2019 года.
Пресс-служба сборной Испании объявила об уходе Луиса Энрике с должности главного тренера национальной команды.
Энрике возглавлял сборную Испании с 2019 года.
Теперь его тренерский багаж - это позор и бесчестие. Хуже окончания карьеры не придумаешь.
Ушёл, так сказать, в футбольное небытиё. Таким как он - туда и дорога.
P.S. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в том, что Всевышний рано или поздно сажает подобных типов на пятую точку.
Теперь его тренерский багаж - это позор и бесчестие. Хуже окончания карьеры не придумаешь.
Ушёл, так сказать, в футбольное небытиё. Таким как он - туда и дорога.
P.S. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в том, что Всевышний рано или поздно сажает подобных типов на пятую точку.
Льоренте не правый латераль, а Карвахаль недавно ЛЧ выиграл,почему он не в основе? Рамос вожак и форму набрал,где он? Де Хеа сам по себе отличный вратарь, чем он заслужил такое отношение? Он ведь тащил МЮ.
И что мне больше понравилось каталонского физрука выкинул воспитанник Реала Хакими))))
Льоренте не правый латераль, а Карвахаль недавно ЛЧ выиграл,почему он не в основе? Рамос вожак и форму набрал,где он? Де Хеа сам по себе отличный вратарь, чем он заслужил такое отношение? Он ведь тащил МЮ.
И что мне больше понравилось каталонского физрука выкинул воспитанник Реала Хакими))))