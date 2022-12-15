Сантуш прокомментировал уход из сборной Португалии

Фернанду Сантуш высказался после ухода с поста главного тренера сборной Португалии:
Я покидаю команду с чувством огромной благодарности за привилегию быть тренером сборной, и представлять страну. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которую я достиг.
Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.
Также хочу поблагодарить коллег, федерацию и всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Отныне я стану одним из вас — миллионов, поддерживающих национальную сборную.
Интересно будет взглянуть на сборную, если слухи подтвердятся и прийдёт Моуринью.
Но Сантуш всё равно останется легендой для сборной.
Жаль оставил Роналду, Леау, Карвалью, Канселу в запасе на 1/4 финала
Интересно будет взглянуть на сборную, если слухи подтвердятся и прийдёт Моуринью.
Но Сантуш всё равно останется легендой для сборной.
Жаль оставил Роналду, Леау, Карвалью, Канселу в запасе на 1/4 финала