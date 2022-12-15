Сантуш прокомментировал уход из сборной Португалии

высказался после ухода с поста главного тренера сборной Португалии:

Я покидаю команду с чувством огромной благодарности за привилегию быть тренером сборной, и представлять страну. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которую я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.

Также хочу поблагодарить коллег, федерацию и всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Отныне я стану одним из вас — миллионов, поддерживающих национальную сборную.