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Сантуш прокомментировал уход из сборной Португалии

вчера, 23:38

Фернанду Сантуш высказался после ухода с поста главного тренера сборной Португалии:

Я покидаю команду с чувством огромной благодарности за привилегию быть тренером сборной, и представлять страну. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которую я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.

Также хочу поблагодарить коллег, федерацию и всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Отныне я стану одним из вас — миллионов, поддерживающих национальную сборную.

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протон
протон
сегодня в 00:31, ред.
Как бы не называли Сантуша физруком, но он смог с Роналду в составе интегрировать в сборную молодых перспективных игроков и взять с ними и Евро и Лигу Наций)
Интересно будет взглянуть на сборную, если слухи подтвердятся и прийдёт Моуринью.
Но Сантуш всё равно останется легендой для сборной.
Жаль оставил Роналду, Леау, Карвалью, Канселу в запасе на 1/4 финала
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