Тренер Португалии усадил Роналду и теперь лишился работы. В шорт-листе – экс-наставник «Спартака»

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вчера, 21:30

Но главный претендент – «рулевой» «Ромы».

В сборной Португалии вопрос с будущим главного тренера решался дольше, чем в остальных. Наставники сборных Бельгии, Испании и Ирана ушли сразу после завершения ЧМ для их команд.

Португальцы покинули катарский мундиаль 10 декабря – уступили Марокко в четвертьфинале. По всем статьям для команды уровня Португалии это провал. Но Сантуш до сих пор возглавлял сборную. Рассказываем о последних деталях ситуации в коллективе, а также о возможных переменах на тренерском мостике.

Сантуша раскритиковали за Роналду на скамейке запасных

Две последних игры на мировом первенстве Криштиану начинал на скамейке запасных. После поражения от Марокко и вылета с турнира португальский экс-менеджер отмечал:

Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии. Криштиану – великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды. Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок.

Вместе с тем появлялась информация о том, что КриРо угрожал Сантушу, что уйдет из сборной, как только узнал, что не попал в старт на матч против Швейцарии.

За вылетом с ЧМ на Фернанду обрушилась критика за такое решение от сестры звездного португальца, а также от легенды Луиша Фигу.

До сегодняшнего дня все слухи сводились к тому, что Федерация футбола Португалии должна провести встречу с тренерским штабом сборной, в ходе которой и будет объявлено о расторжении контракта. Процедура прекращения сотрудничества затянулась, потому что соглашение с Фернанду составлено по сложной схеме, через посредника. Но теперь отставка Фернанду – сложившийся факт.

Руи Жорже

Португальцы готовы пойти по пути сборной Испании – там недавно тоже сменился тренер. И также на место именитого специалиста был назначен человек из структуры национальных команд. Руи Жорже вот уже 12 лет возглавляет сборную в возрасте до 21 года, так что, с рядом игроков основной команды он прекрасно знаком.

Такой шаг вызывает опасения за отношения Жорже с Криштиану Роналду. Нападающий уже показал, что не уважает тренеров, которые усаживают его в запас. Мериться с ним авторитетом – это гиблое дело, но по-другому работать главным в сборной не получится.

Леонарду Жардим

Кандидат на случай, если не удастся договориться с Жорже. Вряд ли у Жардима наступила тренерская деградация, но после второго прихода в «Монако» португальский наставник решил исследовать восточные страны. В сезоне 2021-2022 был аравийский «Аль-Хиляль», теперь – «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ .

Под его руководство арабский коллектив быстро поднялся с пятого места на первое в таблице национального чемпионата, проиграв лишь два матча из десяти.

Но даже так Леонарду наверняка заскучал без громких вызовов – азиатское турне больше подходит для пенсии. Не факт, что за специалиста придется бороться до последнего. Вполне возможно, что он сам согласится.

Руй Витория

52-летний португалец прекрасно знаком российским болельщикам по работе в «Спартаке». Российский этап карьеры получился скомканным, его прекрасно описывает один факт – под приход Витории москвичи подписали лишь Максимилиано Кофрие (позднее – Мозеса). В условиях войны спортивного директора и супруги владельца клуба надеяться приходилось только на себя. И после ухода Витория наверняка вздохнул с облегчением.

И даже в такой ситуации красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы с «Лестером», «Наполи» и «Легией», что уже является показателем качества для португальского тренера. Сейчас Руй Витория возглавляет сборную Египта. Опыт взаимодействия со звездами у специалиста есть – работал с Мохамедом Салахом. Также он хорошо знаком с португальским рынком, ведь 4 года возглавлял «Бенфику». Первые два сезона команда стабильно выходила в плей-офф Лиги чемпионов, параллельно выигрывая золото внутреннего первенства. Вот и в списке кандидатов он должен идти далеко не на последнем месте

Жозе Моуринью

Фаворит на пост наставника сборной Португалии. И по опыту в больших клубах, и по авторитету. Жозе стопроцентно будет пользоваться уважением среди игроков, не придется воевать с раздевалкой. Периодически он выдает свою золотую классику.

С неоднозначными игроками специалист тоже может найти общий язык. Самый яркий пример последних лет – Пауло Дибала, игрок настроения. В «Ювентусе» аргентинец так и не стал системообразующим игроком, зато в «Роме» снова стал главной частичкой пазла.

К слову, остается фактор риска, ведь карьера Моуринью близится к закату. Финальный отрезок перед паузой на ЧМ римляне смазали, сыграв вничью с «Торино» и «Сассуоло», а также проиграв «Лацио». Нынешняя «Рома» борется скорее за место в Лиге Европы, чем за ЛЧ .

И даже так Жозе называют основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды. Переговоры по подписанию контракта продвигаются медленно, Федерация футбола страны даже готова согласиться позволить тренеру совмещать работу в сборной и клубе. Так что, Руи Жорже в этой ситуации, скорее, страхующий вариант.