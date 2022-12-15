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Тренер Португалии усадил Роналду и теперь лишился работы. В шорт-листе – экс-наставник «Спартака»

вчера, 21:30
Сантуш Фернанду

Но главный претендент – «рулевой» «Ромы».

В сборной Португалии вопрос с будущим главного тренера решался дольше, чем в остальных. Наставники сборных Бельгии, Испании и Ирана ушли сразу после завершения ЧМ для их команд.

Португальцы покинули катарский мундиаль 10 декабря – уступили Марокко в четвертьфинале. По всем статьям для команды уровня Португалии это провал. Но Сантуш до сих пор возглавлял сборную. Рассказываем о последних деталях ситуации в коллективе, а также о возможных переменах на тренерском мостике.

Сантуша раскритиковали за Роналду на скамейке запасных

Две последних игры на мировом первенстве Криштиану начинал на скамейке запасных. После поражения от Марокко и вылета с турнира португальский экс-менеджер отмечал:

Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии. Криштиану – великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды. Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок.

Вместе с тем появлялась информация о том, что КриРо угрожал Сантушу, что уйдет из сборной, как только узнал, что не попал в старт на матч против Швейцарии.

За вылетом с ЧМ на Фернанду обрушилась критика за такое решение от сестры звездного португальца, а также от легенды Луиша Фигу.

До сегодняшнего дня все слухи сводились к тому, что Федерация футбола Португалии должна провести встречу с тренерским штабом сборной, в ходе которой и будет объявлено о расторжении контракта. Процедура прекращения сотрудничества затянулась, потому что соглашение с Фернанду составлено по сложной схеме, через посредника. Но теперь отставка Фернанду – сложившийся факт.

Руи Жорже

Португальцы готовы пойти по пути сборной Испании – там недавно тоже сменился тренер. И также на место именитого специалиста был назначен человек из структуры национальных команд. Руи Жорже вот уже 12 лет возглавляет сборную в возрасте до 21 года, так что, с рядом игроков основной команды он прекрасно знаком.

Такой шаг вызывает опасения за отношения Жорже с Криштиану Роналду. Нападающий уже показал, что не уважает тренеров, которые усаживают его в запас. Мериться с ним авторитетом – это гиблое дело, но по-другому работать главным в сборной не получится.

Леонарду Жардим

Кандидат на случай, если не удастся договориться с Жорже. Вряд ли у Жардима наступила тренерская деградация, но после второго прихода в «Монако» португальский наставник решил исследовать восточные страны. В сезоне 2021-2022 был аравийский «Аль-Хиляль», теперь – «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Под его руководство арабский коллектив быстро поднялся с пятого места на первое в таблице национального чемпионата, проиграв лишь два матча из десяти.

Но даже так Леонарду наверняка заскучал без громких вызовов – азиатское турне больше подходит для пенсии. Не факт, что за специалиста придется бороться до последнего. Вполне возможно, что он сам согласится.

Руй Витория

52-летний португалец прекрасно знаком российским болельщикам по работе в «Спартаке». Российский этап карьеры получился скомканным, его прекрасно описывает один факт – под приход Витории москвичи подписали лишь Максимилиано Кофрие (позднее – Мозеса). В условиях войны спортивного директора и супруги владельца клуба надеяться приходилось только на себя. И после ухода Витория наверняка вздохнул с облегчением.

И даже в такой ситуации красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы с «Лестером», «Наполи» и «Легией», что уже является показателем качества для португальского тренера. Сейчас Руй Витория возглавляет сборную Египта. Опыт взаимодействия со звездами у специалиста есть – работал с Мохамедом Салахом. Также он хорошо знаком с португальским рынком, ведь 4 года возглавлял «Бенфику». Первые два сезона команда стабильно выходила в плей-офф Лиги чемпионов, параллельно выигрывая золото внутреннего первенства. Вот и в списке кандидатов он должен идти далеко не на последнем месте

Жозе Моуринью

Фаворит на пост наставника сборной Португалии. И по опыту в больших клубах, и по авторитету. Жозе стопроцентно будет пользоваться уважением среди игроков, не придется воевать с раздевалкой. Периодически он выдает свою золотую классику.

С неоднозначными игроками специалист тоже может найти общий язык. Самый яркий пример последних лет – Пауло Дибала, игрок настроения. В «Ювентусе» аргентинец так и не стал системообразующим игроком, зато в «Роме» снова стал главной частичкой пазла.

К слову, остается фактор риска, ведь карьера Моуринью близится к закату. Финальный отрезок перед паузой на ЧМ римляне смазали, сыграв вничью с «Торино» и «Сассуоло», а также проиграв «Лацио». Нынешняя «Рома» борется скорее за место в Лиге Европы, чем за ЛЧ.

И даже так Жозе называют основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды. Переговоры по подписанию контракта продвигаются медленно, Федерация футбола страны даже готова согласиться позволить тренеру совмещать работу в сборной и клубе. Так что, Руи Жорже в этой ситуации, скорее, страхующий вариант.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 13:16
Слабый тренер. Ни одной тренерской победы. Странное решение выставить состав с Щвейцарией на матч с Марроко. Но если честно Марроко просто проскочило, как и Хорватия. Марроко - это не про футбол, это выяснения отношений. Мне интересно марроканцы будут мстить за мальчика, убитого в давке или рабы это всегда рабы?
jhbx9evt3teu
jhbx9evt3teu
сегодня в 05:30
Видать криш на пике карьеры громил любимые команды elliada, раз при любом упоминании криша он не может обойти стороной.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:59
Сейчас хочу сделать предложение сайту. обновить шапку логотипа под Новый год, сделать её анимационной. Как падает снег на буквы. на буквах шапка снега и прочее. Нюансы будут позже. Убрать эту красную елочную игрушку вместо неё другую более инновационную предложить хочу.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:00
Насчет фотошопа стаж есть, там где Рон стоит в детской клинике не было фш такими вещами не шутят это была бы огласка и порицали бы до последнего человека. Любой дизайн это мой хлеб. Раскруткой сайтов не занимаюсь, но улучшить графику могу кстати мои предложения многие были приняты на этом сайте. 4 поправки точно знаю.
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:58
Уй Виктория самое то что надо!!!! Он даже Спартак поднял и заставил сверкать всеми гранями)))))))
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:42
Про работу не говори. С 20-летним стажем не можешь разглядеть фотошоп. Шутка. Ладно. Спорить нет смысла. Удачи
протон
протон ответ Deville (раскрыть)
вчера в 23:41
Так я о чем? Товарищу пытаюсь показать.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:39
Я исхожу из личного опыта. Прежде чем начать спор, нужно обладать достаточной информацией о теме. Я когда возвращаюсь домой с работы, на Го декане стоят люди, и мы начинаем беседу про ЧМ и футбол в целом. Я захожу тихо, но конец дирижирования за мной. Говорят: вот идет Протон, сейчас начнется свежая футбольная голова. Ну, говори, Протон, чего там начитал, какие новости? Мы замерзаем, но Годекан нас утепляет по теме футбольной.
Deville
Deville ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:38
Сульшера все равно бы уволили, с Роналду или без Роналду, он и так висел на волоске, отставка была делом времени, да и вообще легенду передержали у руля клуба, Рангник вообще не тренер, можно считать он был и.о. до конца сезона.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:31
Вы почитайте о новостях Челси. где Грановская, кто сменил клуб. Углубитесь в дела Челси не только Мс. Тогда поговорим. И простите Криштиану если он перед Вами в чём либо виноват.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:23
В начале сезона из-за неудач не увольняют. Он даже месяц не руководил Челси в этом сезоне
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:18
Я уже ответил Вам.
Причина увольнения Тухеля не связана с Роном.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:46
Без балласта МЮ и сборная Португалии показали лучший результат, чем с ним. Но для тебя это не важно. Для тебя он всё еще суперигрок. Вопрос: если балласт топ, почему нет ни одного желающего его подписать? Почти месяц прошел. Интереса к нему 0.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:44
Тухеля уволили за отказ от трансфера балласта. Владелец Челси хотел, чтобы балласта подписали, а Тухель против. Вот и потерял из-за него работу. Он ведь понимал, что если его подпишут, его ждет судьба бывших тренеров Юве и МЮ.
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:56
Вы опередили ход моих мыслей) ну конечно всё в шутку.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:55
Надеюсь, что ты!)
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:53
Самое идиотское увольнение тренера на моей памяти. Я на счет Тухеля и Рон тут не причем Тухель не тренировал Рона еще. Кто придумывает этот бред?

На самом деле, с самого начала, как сменился владелец, чувствовалась серьёзная нервозность у Тухеля, было похоже на тот как когда у человека проблемы в личной жизни. Выходит, действительно были приличные разногласия.
Началось, видимо, с Грановской, которую прям очень хотели убрать и поставить "своего". Потом Чех не захотел оставаться, хотя в его случае это весьма странно. И в итоге до Тухеля докопались. В общем, разобрали под корень всю старую систему и будут продвигать свои американские идеи.
Трудно теперь ставить Челси в список претендентов даже на четвёрку, только если кто-то из конкурентов посыпется. Жаль, что новые владельцы так грубо и цинично начали свое правление.
Тухелю громадное спасибо за всё! И поскорее найти новый клуб.
Elliada
Elliada
вчера в 21:38
Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник, Тухель, Сантуш. Кто следующий?
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 21:38
Ни одного нормального варианта
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