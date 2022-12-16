Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Смородская: «Переход Пиняева и Глушенкова в „Локо“ ничего не изменит»

вчера, 12:41

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Ранее появилась новая информация о сумме, которую «железнодорожникам» придётся заплатить за футболистов.

На мой взгляд, Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву», такие трансферы ничего не изменят. Кого им нужно приобрести? Не собираюсь давать советы «Локомотиву», зачем мне это?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»
Сегодня, 14:14
Мостовой предположил, кто выиграет бронзу ЧМ
Сегодня, 12:58
Газзаев поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ
Сегодня, 12:51
Агент Селюк: «Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира»
Сегодня, 11:10
Канчельскис: «Перехода россиян из РПЛ в АПЛ не будет в ближайшие 15-20 лет»
Сегодня, 10:53
Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадёт в стартовый состав и заиграет»
Сегодня, 10:49
Сортировать
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:23
Да-да, мы знаем как тётя Оля секёт в футболе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:09
Забыли спросить, что изменит Локо, а что нет. Твой номер 16й, помалкивай!
makkie
makkie
вчера в 13:33
Надо возвращать тётю Олю в Локо.
Уж с ней клуб обретёт былое величие и начнёт всех соперников кромсать )))
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:15
Смородская, шла бы ты лучше в женский футбол.
Может там и была бы от тебя какая-то польза.
Сп62
Сп62
вчера в 13:10
Что изменит приход двух талантливых игроков? Вот приход в Локо Смородской сразу изменил бы команду до неузнаваемости.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:57
А тебе-то что от этого, пожилая женщина?
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Ну тетя Оля, лучше бы помолчала бы в тряпочку... слава Богу одну "специалистку" немного отделили от футбола...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 