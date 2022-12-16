Смородская: «Переход Пиняева и Глушенкова в „Локо“ ничего не изменит»

Экс-президент «Локомотива» высказалась о возможном переходе игроков «Крыльев Советов» и .

Ранее появилась новая информация о сумме, которую «железнодорожникам» придётся заплатить за футболистов.

На мой взгляд, Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву», такие трансферы ничего не изменят. Кого им нужно приобрести? Не собираюсь давать советы «Локомотиву», зачем мне это?