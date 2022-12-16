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Хомуха: «Австралия, Корея и Япония могут быть против перехода России в АФК»

вчера, 12:17

Экс-наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе России из УЕФА в АФК.

Какие есть нюансы у этого перехода? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

Сложно сказать, стоит ли ждать возвращения в Европу или нет. Если при переговорах УЕФА займёт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаётся никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:52
Рассуждать о возвращении в УЕФА можно только в одном случае: когда мы полностью освободим территорию Украины от своего присутствия и покаемся перед всем миром за совершённые ошибки в отношение этого государства.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:49
"Им не нужен сильный соперник в своей Конфедерации". С ума что ли посходили эти бывшие футболисты ? Ну нельзя же быть настолько ограниченными, что ВСЁ, что происходит в мире, сводить к какой-то конкуренции на футбольном поле.
Boricku
Boricku
вчера в 13:18
Надо переходить в Арктическую ФК, если такой нет - то создать !
Сп62
Сп62
вчера в 13:14
Тут и Китай может сюрприз приподнести. А рассуждать о возвращении в УЕФА можно только по окончании СВО и не раньше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:37
Странный такой Дима, как будто мировые новости бросил смотреть несколько лет назад...
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