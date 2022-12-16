Хомуха: «Австралия, Корея и Япония могут быть против перехода России в АФК»

Экс-наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе России из УЕФА в АФК.
Какие есть нюансы у этого перехода? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.
Сложно сказать, стоит ли ждать возвращения в Европу или нет. Если при переговорах УЕФА займёт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаётся никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию.