Хомуха: «Австралия, Корея и Япония могут быть против перехода России в АФК»

Экс-наставник молодёжной сборной России поделился мнением о возможном переходе России из УЕФА в АФК.

Какие есть нюансы у этого перехода? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.