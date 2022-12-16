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Агент Сычевого заявил, что были обращения от клубов из Европы по трансферу

вчера, 09:33

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев высказался о возможном уходе своего клиента из клуба этой зимой.

Владимир встретит Новый год и потом будет готовиться к сезону. Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Когда будут какие-то движения, об этом узнают, а если их не будет — какой смысл каждый день это обсуждать? Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт.

По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира — «Оренбург».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:43
После того как европейские клубы узнают зарплату Сычевого интерес пропадает.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:09
Как на мой взгляд, то Сычевой на данный момент с учетом своего возраста практически достиг своего максимума в развитии. Перспектив для его прогресса очень мало. И, скорее всего, его уровень - это уровень таких команд, как "Оренбург". Мала вероятность того, что в команде уровнем повыше он сможет проявить себя столь же ярко. Конечно, все возможно, и это только мое мнение, но "Оренбург" - это его команда, где он сможет себя и в дальше проявлять с хорошей стороны, а вот при переходе в топ-клуб (по меркам РПЛ) вполне можно затеряться и сесть на лавку.
Любoмир
Любoмир
вчера в 10:08
Ну ты Андрей ажиотажу то не нагоняй... а то много стало про Сычевого в прессе
adekvat
adekvat
вчера в 09:42
Были обращения от зарубежных клубов Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:39
Спешить надо,уже 26 лет.
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