Шалимов: «Матч за 3-е место на ЧМ — самый большой бред. Полнейшая ерунда»

Российский тренер Игорь Шалимов критически отозвался об идее проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.
Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой.
В матче за 3-е место на ЧМ-2022 встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра пройдёт 17 декабря, начало — в 18:00 по московскому времени.