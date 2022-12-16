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Шалимов: «Матч за 3-е место на ЧМ — самый большой бред. Полнейшая ерунда»

вчера, 09:40
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко18:00 Не начался

Российский тренер Игорь Шалимов критически отозвался об идее проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.

Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой.

В матче за 3-е место на ЧМ-2022 встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра пройдёт 17 декабря, начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:44
Ну тогда за 4-е место подшипник из дерева. Сразу на шею, или за талию, или за ...).
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:25
Слышал, что подшипники для винта подводной лодки, делают из дерева. Вот это дерево, наверняка, дороже и дифицитней бронзы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:02, ред.
Это прежде всего дополнительные деньги в кассу ФИФА. Матч этот не нужен никому за исключением сб. Марокко и её болельщиков. Стать третьей командой в Мире - это дорогого стоит. Хорватам после прошлого серебра этот матч за третье место как мёртвому припарка, поэтому предположу, что они этот матч проиграют.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:33
Вопрос, мнения по которому могут быть противоположными. Скажу больше, что сам я не имею однозначного мнения - нужен или нет такой матч. Например, в этом году, матч Хорватия - Марокко мне не интересен, в то же время на прошлом чемпионате матч Бельгия - Англия посмотрел с интересом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:07
За 4-е место тоже бронза
Вот это бред. Его надо делать из меди, или дерева. Тогда, кто третий будет легче его пробовать на зуб.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:02
Ну все теперь послушав Славу Фифа так наверное и сделает...:)))
Elliada
Elliada
вчера в 09:58
Для топ сборной это ненужный матч. Они нередко выставляют резервный состав. Но для других команд, например, Марокко, это очень нужный матч. Есть разница для марокканцев быть третьей командой мира или четвертой. К тому же, для ФИФА это дополнительные деньги.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:52
Для кого как. Сальваторе Скиллачи в 1990, Давор Шукер в 1998 и Томас Мюллер в 2010 благодаря матчу за третье место становились лучшими бомбардирами турнира.
cska1948
cska1948
вчера в 09:50
ФИФА по максимуму выжимает из ЧМ деньги. А матч за третье место это деньги от которых ФИФА никогда не откажется. Ну а для футболистов это утешительный финал. Для Марокко, например, престижней быть ТРЕТЬЕЙ командой в мире, чем делить с кем-то третье и четвёртое место.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:42
Полностью согласен с ним
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