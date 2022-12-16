Шалимов: «Матч за 3-е место на ЧМ — самый большой бред. Полнейшая ерунда»

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вчера, 09:40

Российский тренер критически отозвался об идее проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.

Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой.