Судья Федотов: «Назначение Марциняка на финал — это политическое решение»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении польского арбитра Шимона Марциняка на финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.
Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всё продумали. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он — нидерландец. Четвертьфинал ещё не забыт. Тэйлора нельзя, так как он из Англии, а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.
Для Марциняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чём. ФИФА воспользовалась тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение не за заслуги. Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибётся — легко разменяют. Это огромный шанс для поляка. По сути, он теперь всего достиг.
МолодЕц Федотов.
А если серьёзно. Сидит он у компьютера, ковыряет в носу и думает, чего бы такого заумного выдать на горА, чтобы пользователи схватились за сердце, начали ахать и охать и строчить такой же бред в ответ на его заумные домыслы.
МолодЕц Федотов.
А если серьёзно. Сидит он у компьютера, ковыряет в носу и думает, чего бы такого заумного выдать на горА, чтобы пользователи схватились за сердце, начали ахать и охать и строчить такой же бред в ответ на его заумные домыслы.