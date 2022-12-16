Судья Федотов: «Назначение Марциняка на финал — это политическое решение»

Российский арбитр высказался о назначении польского арбитра на финальный матч ЧМ -2022 между Францией и Аргентиной.

Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всё продумали. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он — нидерландец. Четвертьфинал ещё не забыт. Тэйлора нельзя, так как он из Англии, а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.