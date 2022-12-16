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Судья Федотов: «Назначение Марциняка на финал — это политическое решение»

вчера, 10:04
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении польского арбитра Шимона Марциняка на финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всё продумали. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он — нидерландец. Четвертьфинал ещё не забыт. Тэйлора нельзя, так как он из Англии, а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.

Для Марциняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чём. ФИФА воспользовалась тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение не за заслуги. Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибётся — легко разменяют. Это огромный шанс для поляка. По сути, он теперь всего достиг.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:13
Дошли пшеки таки до финала))). Главное, что б не так отсудил, как давеча макаронник.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:06
Скорее всего да, это политическое решение, фифа уже давно политика.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:18
Согласен полностью, теперь есть ещё Вар
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:55
Понравилось про Тейлора, которого Федотов посчитал виновником кратковременной Фолклендской в*йны между Англией и Аргентиной в 1982 году. Удивляюсь, как бывший арбитр не вспомнил англо-бурскую в*йну 1899-1902 гг.
МолодЕц Федотов.
А если серьёзно. Сидит он у компьютера, ковыряет в носу и думает, чего бы такого заумного выдать на горА, чтобы пользователи схватились за сердце, начали ахать и охать и строчить такой же бред в ответ на его заумные домыслы.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:47
Выбор судьи на такой ответственный матч - всегда сложный вопрос. Если исходить из логики нейтральности, то получается, что судить должен африканец или азиат. Но найти там судью уровня выше среднего очень проблематично, достаточно того, что катарец будет судить матч за третье место и там точно можно ждать "косяков". Так что выбор поляка, пусть и не очень известного, но вполне квалифицированного судьи, мне видится вполне нормальным. Не думаю, что на столь высоком уровне Марциняк будет подсуживать какой либо команде, да и вряд ли кто-то будет давать ему какие либо указания на этот счет. И если в ходе матча он начнет "косячить", что нельзя исключить, то это, скорее всего, будет не предвзятость или симпатия к одной из команд, а уровень квалификации судьи. Но, думаю, что с помощью кучи помощников и VAR судейство матч не испортит.
Илья85
Илья85
вчера в 10:58
Судью европейца ,на матч еаропейской команды .и ко всему ,Франция имент не малый политический вес,тем более в нынешних реалиях. Не повезло аргентине
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Политика политикой, лишь бы не нагадил .
karnager
karnager
вчера в 10:32
Если бы Россия в финале была бы, тоже бы маньяк Марциняк судил?
ОПС
ОПС
вчера в 10:21
А может он сможет хорошо отсудить. Пусть старается.
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:06
Посмотрим в какую сторону этот пшек будет свистеть...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:06
Теперь посмотрим на кого он сыграет
Гость
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