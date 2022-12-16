Григорян назвал игроков, которые могут перейти в топ-клубы после ЧМ-2022

Российский тренер назвал игроков, которые могут перебраться в топ-клубы после чемпионата мира в Катаре.

Кто первый приходит на ум из ярко проявивших себя игроков? Наверное, форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо. До чемпионата мира он уже был в поле зрения, но статус потенциальной звезды подтвердил именно на этом турнире. Думаю, за ним начнётся охота. Также статус звезды подтвердил хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Мы увидели, что этот парень подтвердил свой потенциал на высочайшем уровне.