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Григорян назвал игроков, которые могут перейти в топ-клубы после ЧМ-2022

вчера, 09:56

Российский тренер Александр Григорян назвал игроков, которые могут перебраться в топ-клубы после чемпионата мира в Катаре.

Кто первый приходит на ум из ярко проявивших себя игроков? Наверное, форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо. До чемпионата мира он уже был в поле зрения, но статус потенциальной звезды подтвердил именно на этом турнире. Думаю, за ним начнётся охота. Также статус звезды подтвердил хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Мы увидели, что этот парень подтвердил свой потенциал на высочайшем уровне.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:14
Какой - то странный, скудный список предоставил нам Григорян на всеобщее обозрение. Неужели так больше никого и не разглядел, сидя у телевизора ? Наверное, спал во время трансляций, а когда просыпался, на экране мелькали Гакпо и Беллингем, которых он и запомнил.
minamata
minamata
вчера в 11:28
Коди Гакпо удивил, да. он да
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:34
Вся сборная Марокко пойдёт на расхват
shlomo
shlomo
вчера в 09:58
Думаю, что скаутам и без его думок все ясно и понятно
Гость
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