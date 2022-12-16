Гендиректор «Зенита»: «Нельзя менять лимит на легионеров каждые полгода»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.
Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.
Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов.
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Забавно и умилительно слышать это от шефа клуба, который являет собой абсолютно противоположную картину. Кто-то может назвать хотя бы 3, ладно 2 игроков Зенита, кто прогрессирует? Из российских игроков конечно.
Ладно, о чем это Я.
Хотя бы одного назовите!!!!!!!
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Забавно и умилительно слышать это от шефа клуба, который являет собой абсолютно противоположную картину. Кто-то может назвать хотя бы 3, ладно 2 игроков Зенита, кто прогрессирует? Из российских игроков конечно.
Ладно, о чем это Я.
Хотя бы одного назовите!!!!!!!
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Сказка для дураков...
---------------
Сказка для дураков...