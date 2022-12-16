Гендиректор «Зенита»: «Нельзя менять лимит на легионеров каждые полгода»

Генеральный директор «Зенита» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ , то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов.