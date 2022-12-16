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Гендиректор «Зенита»: «Нельзя менять лимит на легионеров каждые полгода»

вчера, 08:55

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 13:36
Эти игроки выступают на позициях, где нет конкуренции со стороны легионеров. Иначе тоже сидели бы на лавке вместе с Ерохиным, Бакаевым и др.
a4a98q9t8ek6
a4a98q9t8ek6
вчера в 11:16
В этот раз соглашусь с руководством Зенита. Закон, который меняют каждые полгода - это не закон.
Gahi
Gahi
вчера в 10:42
В этом случае актуальна русская пословица, — "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло" — означающая возможность по-разному трактовать один и тот же закон. А теперь можно и через каждые полгода его вообще менять под себя.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 10:05
Кузяев, Мостовой.
w8xra9jhgm4d
w8xra9jhgm4d ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 10:05
Просто они ищут себе работу, за которую получают зарплату
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 10:01, ред.
Лимит это зло, развращающий российских игроков и особенно молодых. Зачем напрягаться, когда лимит позволяет быть в основе и получать громадное бабло. Гыгыгы
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 09:50
С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов.
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Забавно и умилительно слышать это от шефа клуба, который являет собой абсолютно противоположную картину. Кто-то может назвать хотя бы 3, ладно 2 игроков Зенита, кто прогрессирует? Из российских игроков конечно.
Ладно, о чем это Я.
Хотя бы одного назовите!!!!!!!
cska1948
cska1948
вчера в 09:42
"...С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов."
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Сказка для дураков...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:31
Если ничего не менять, тогда в руководстве РФС делать будет нечего. Им просто больше нечем заняться будет.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 09:23
Это как посмотреть. Просто не знают что делают, вот и все.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:22
Где и на что их взять остальным?). Под себя сделано и нас**ть?).
nubom
nubom
вчера в 08:57
..и я не вижу разницы между хоккеем и футболом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:56
Тут он прав. Надо определиться один раз...
Гость
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