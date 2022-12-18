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Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:53

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде нападающего Маркуса Рэшфорда.

Этот вопрос стал особенно ощутим в свете ухода из клуба Криштиану Роналду. Действующее соглашение Рэшфорда с «дьяволами» действует до конца текущего сезона, но клуб намерен продлить его до 2024 года.

Игрок отказался от зарплаты в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, МЮ готов предложить ему 400 тысяч при условии подписания долгосрочного соглашения.

У футболиста есть варианты в Испании.

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John 5mith
John 5mith ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:44
Если манки читают твой пост, то от Гакпо наверняка откажутся. Он тоже угловые подает, с ростом 190.
galem72
galem72
сегодня в 13:21
Очередная х от дэйлистар. Раш и на 200 не наиграл.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:09
Мда... Много говорил и говорю, Рэш не лидер и последние 2 года непонятно чем занимается, а ему з.п. до 400 тысяч повышают. Вместо того чтобы продать бегунка и взять за эти деньги двух таких Рэшфардов.
Где видано вообще, чтоб нападающий угловые подавал? Это означает , что бить головой он вообще не умеет . Хотя к 25 годам мог бы прокачать себя в этом плане.
Даже Месси забивал головой.
Гость
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