Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде нападающего Маркуса Рэшфорда.
Этот вопрос стал особенно ощутим в свете ухода из клуба Криштиану Роналду. Действующее соглашение Рэшфорда с «дьяволами» действует до конца текущего сезона, но клуб намерен продлить его до 2024 года.
Игрок отказался от зарплаты в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, МЮ готов предложить ему 400 тысяч при условии подписания долгосрочного соглашения.
У футболиста есть варианты в Испании.
Где видано вообще, чтоб нападающий угловые подавал? Это означает , что бить головой он вообще не умеет . Хотя к 25 годам мог бы прокачать себя в этом плане.
Даже Месси забивал головой.
Где видано вообще, чтоб нападающий угловые подавал? Это означает , что бить головой он вообще не умеет . Хотя к 25 годам мог бы прокачать себя в этом плане.
Даже Месси забивал головой.