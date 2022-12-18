Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 12:53

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде нападающего .

Этот вопрос стал особенно ощутим в свете ухода из клуба Криштиану Роналду. Действующее соглашение Рэшфорда с «дьяволами» действует до конца текущего сезона, но клуб намерен продлить его до 2024 года.

Игрок отказался от зарплаты в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, МЮ готов предложить ему 400 тысяч при условии подписания долгосрочного соглашения.

У футболиста есть варианты в Испании.