Мбаппе жалел о том, что продлил контракт с ПСЖ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе жалел о том, что продлил договор с ПСЖ.
Как сообщает источник, клуб нарушил обещания, которые были даны при подписании контракта прошлым летом.
Одним из таких обещаний было подписать нового центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.
откуда кто знает что он думает? вангуют?
откуда кто знает что он думает? вангуют?
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить..."
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить..."