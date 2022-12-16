Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе жалел о том, что продлил контракт с ПСЖ

вчера, 17:13

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе жалел о том, что продлил договор с ПСЖ.

Как сообщает источник, клуб нарушил обещания, которые были даны при подписании контракта прошлым летом.

Одним из таких обещаний было подписать нового центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРондон расторг контракт с «Эвертоном»
Сегодня, 08:12
«Барселона» продлит контракт с молодым защитником
Вчера, 19:48
«Локомотив» может лишиться нескольких футболистов
15 декабря
СлухиВоспитанник «Арсенала» надеется продлить контракт с клубом
15 декабря
Слухи«Ювентус» продлит контракт с молодым английским нападающим
15 декабря
Официально«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Артёмом Нтумбой
14 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Ты чё,негра,бузишь? Хотели,но не получилось...Играй,раб,и не жалуйся.Чай,ещё не в ворота поставили.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:11
Нужно было переходить в Реал и не гнаться за деньгами....
Chaumont
Chaumont
вчера в 19:00
слухами о содержимом головы мбаппе земля полнится
откуда кто знает что он думает? вангуют?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:34
"Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить..."
salleeh
salleeh
вчера в 18:01
Могу заставить играть любого игрока на любой позиции, недорого…))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:17
Видать попался на арабскую удочку . Но видимо юристы и агент Мбаппе пропустили что-то в контракте или просто получили неплохой откат 💰 💰 💰 .
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:17
ДСА
ДСА
вчера в 17:15
И только зарплата его очень подогревала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 