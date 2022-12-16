Мбаппе жалел о том, что продлил контракт с ПСЖ

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вчера, 17:13

Нападающий сборной Франции жалел о том, что продлил договор с ПСЖ .

Как сообщает источник, клуб нарушил обещания, которые были даны при подписании контракта прошлым летом.

Одним из таких обещаний было подписать нового центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.