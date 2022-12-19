Динияр Билялетдинов: «Месси превзошел Марадону»

Экс-полузащитник казанского «Рубина» считает, что превзошел .

Если говорить о Месси, то в Аргентине он уже давно в одном ряду с Марадоной. Вчера он только подтвердил свое величие. Лионель очень хорошо форму набирал по ходу турнира — первые матчи были не очень внятные, а к финалу он подошел в отличных кондициях.

Стал ли Месси более великим, чем Марадона? Лионель стабильно, на протяжении всей своей карьеры показывает футбол высочайшего уровня, а у Диего были отдельные всплески. Поэтому можно сказать, что Месси превзошел Марадону. Но Диего — культовая фигура в Аргентине и его будут помнить еще очень долго. Но в плане заслуг, Лионелю не хватало только выиграть мундиаль, он это сделал и превзошел Марадону.