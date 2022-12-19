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Динияр Билялетдинов: «Месси превзошел Марадону»

вчера, 15:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.

Если говорить о Месси, то в Аргентине он уже давно в одном ряду с Марадоной. Вчера он только подтвердил свое величие. Лионель очень хорошо форму набирал по ходу турнира — первые матчи были не очень внятные, а к финалу он подошел в отличных кондициях.

Стал ли Месси более великим, чем Марадона? Лионель стабильно, на протяжении всей своей карьеры показывает футбол высочайшего уровня, а у Диего были отдельные всплески. Поэтому можно сказать, что Месси превзошел Марадону. Но Диего — культовая фигура в Аргентине и его будут помнить еще очень долго. Но в плане заслуг, Лионелю не хватало только выиграть мундиаль, он это сделал и превзошел Марадону.

Напомним, что Аргентина выиграла финальный матч на мундиале в Катаре против команды Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 18:03
Я как раз про это время и сказал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:00
Ну, раз Динияр так сказал!
kindpennywise
kindpennywise ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:45
Роналдиньо по сути свой уровень показывал лишь 4,5 года
Знатог
Знатог
вчера в 16:02
Марадона забил 5 голов+ 1 рукой. Месси забил 7 и ни одного рукой, да ещё + в сериях пенальти.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54, ред.
Ему до Марадоны никогда не добраться.
А бразильский Рональдиньо в своё время мог бы из Месси сделать клоуна на поле !)
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:47
Марандону он может и презвошле, но до Рональдо ему далеко
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:33
Каждый старается оказать медвежью услугу карликовому гному.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Примерно правильно он сравнил великих аргентинцев...
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