Самедов: «Чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины»

Экс-игрок московского «Локомотива» поделился своими впечатлениями от победы сборной Аргентины в финальном поединке против Франции на мировом первенстве в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти).

Я испытал невероятные эмоции. Думаю, что можно назвать этот финал лучшим в истории футбола. Такой сюжет даже тяжело придумать. Понятное дело, что Месси – лидер этой сборной, но в первую очередь я бы хотел отметить команду, которая прогрессировала от матча к матчу на протяжении всего турнира. Этот чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины. А уже в её составе был такой капитан и лидер, как Лионель Месси.