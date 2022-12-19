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Самедов: «Чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины»

вчера, 13:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок московского «Локомотива» Александр Самедов поделился своими впечатлениями от победы сборной Аргентины в финальном поединке против Франции на мировом первенстве в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти).

Я испытал невероятные эмоции. Думаю, что можно назвать этот финал лучшим в истории футбола. Такой сюжет даже тяжело придумать. Понятное дело, что Месси – лидер этой сборной, но в первую очередь я бы хотел отметить команду, которая прогрессировала от матча к матчу на протяжении всего турнира. Этот чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины. А уже в её составе был такой капитан и лидер, как Лионель Месси.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Ну вот здравая и трезвая оценка победителей ЧМ по футболу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:25
Без Аргентины не было бы Месси. Без Месси не было бы сб. Аргентины.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:54
Лучше и не скажешь, выиграли значить молодцы
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:47
А снег белый, а солнце светит! Ясное дело, что команда победила. Ни один игрок не обыграет в одиночку 11 элитных соперников.
ejq9bnpfdfr9
ejq9bnpfdfr9
вчера в 14:31
Все были!хороши.молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:31
это точно ,это коллективная игра.
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