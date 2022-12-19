Радимов — о финале ЧМ-2022: «Лучшего матча сыграть невозможно»

Экс-игрок сборной России прокомментировал итоги финала ЧМ -2022.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Игроки Франции не попали в игру. У них был один план на игру, но после пенальти Дешаму пришлось срочно все менять. Какое-то время вышедшим на замену потребовалось на то, чтобы подстроиться под матч.

В какой-то момент во втором тайме мне стало казаться, что аргентинцы стали уставать. И вот этим французы и воспользовались. Меня удивило, почему они не стали продолжать. Но, видимо, они столько эмоционально потратили сил, чтобы сравнять счет, что тоже взяли передышку. В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно.