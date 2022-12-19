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Радимов — о финале ЧМ-2022: «Лучшего матча сыграть невозможно»

вчера, 09:53
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал итоги финала ЧМ-2022.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Игроки Франции не попали в игру. У них был один план на игру, но после пенальти Дешаму пришлось срочно все менять. Какое-то время вышедшим на замену потребовалось на то, чтобы подстроиться под матч.

В какой-то момент во втором тайме мне стало казаться, что аргентинцы стали уставать. И вот этим французы и воспользовались. Меня удивило, почему они не стали продолжать. Но, видимо, они столько эмоционально потратили сил, чтобы сравнять счет, что тоже взяли передышку. В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:52
три пенальти перебор
rtj99vrnryqv
rtj99vrnryqv
вчера в 09:59
Он точно прав! Сколько видел финалов этот просто не забываемый
Mher Door
Mher Door
вчера в 09:59
Этот финал ЧМ уникален.
Гость
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