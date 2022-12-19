Орлов: «Мбаппе будет править в мировом футболе следующие 10-15 лет»

Телекомментатор оценил перспективы нападающего сборной Франции , который оформил хет-трик в финале мирового первенства в Катаре против Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

Мбаппе — великий игрок. Думаю, следующие лет 10 он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время. Человек один может делать такую разницу!

Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал! Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела.