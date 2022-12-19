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Орлов: «Мбаппе будет править в мировом футболе следующие 10-15 лет»

вчера, 10:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Телекомментатор Геннадий Орлов оценил перспективы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик в финале мирового первенства в Катаре против Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

Мбаппе — великий игрок. Думаю, следующие лет 10 он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время. Человек один может делать такую разницу!

Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал! Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 20:27
Ну как минимум Ибра будет против, лет десять Ибра ещё поиграет.
Варвар7
Варвар7 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:54
А Вы знаете это возможно пока на клубном, но всё "течёт и меняется". Норвежский футбол хоть медленно но уверенно развивается. При определённом раскладе глядишь лет так через... несколько мы с Вами увидим их противостояние и на уровне сборных.
Johnes
Johnes
вчера в 12:33
Мбапе невероятно крут! Если все будет норм а плане здоровья и отсутствия травм, то все может быть.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:30
Ну не знаю!!!!!!!!!!!Про Неймара так же говорили!!!!!!!!!!Много про кого говорили,что растет конкурент Месси или Роналду,а в итоге все они уходили в небытие!!!!!!!!!!!!!!С Мбаппе так же может быть!!!!!!!!!!!!!!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:44
Тем не менее с Месси он вчера не справился. Скорее всего, звание короля-гения через 4 года возьмет победитель финала Мбаппе - Холланд.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:40
Да, конкурент отличный, но только на клубном уровне
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:37
Так и есть и будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:37
23+15 = 38

Для нападающего поздновато, для президента ФИФА рановато...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:36
Только клуб для правления он не тот выбрал.
Futurista
Futurista
вчера в 11:30
Геннадий вынес свой вердикт...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:53
Вполне возможно но у него тоже есть конкурент в лице Холанда!
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