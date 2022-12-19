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Сестра Роналду: «Худший ЧМ за все времена подарил нам отличный финал»

вчера, 14:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру в социальных сетях высказала свое мнение о финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Худший чемпионат мира за все времена... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Какой матч. Поздравляю Аргентину.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
вчера в 21:20
Худший для кого?!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:27
Авейру Морган её зовут ... А-ха-ха-ха..
доктоР7
доктоР7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:15
У кристинки теперь сестра Мбаппе, тот то ли трансхендэра, то ли транссэксуала п@рд@лит)) Плохо лезть в чужую спальню, но мне пофиг)) Нельзя быть в христианской Европе, или в мусульманском мире ПЭДУАРДОМ ЛИБО ЭДОРАСОМ)) Южная Америка местами тоже марку держит - основное население элгэботню не поддерживает.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:44
уверен что Катю подкупили. не могло она такое сказать
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:41
Ахахах, если б девушка Роналду не была аргентинкой, то таких слов уже не было бы от слова совсем)
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:35
кто нибудь зактните этой шмаре рот, а худший потому что ее братик лоханулся?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:04
Португальская Зарема ? Весь мир называет этот чемп лучшим в истории, а эта мадам изрыгнула что он худший. То что ее братец вылетел из розыгрыша, никто не виноват кроме него самого. Это сугубо его проблема, не нужно обвинять всех вокруг
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:50
Нет теперь сестры Кати у Кристины!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:46
Всем понятно, почему "худший".
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:46
У Роналду стало на одного родственника меньше....уволена задним числом...:)))) ... хотя, она не поздравила Месси же, а именно Аргентину в целом, т.е. на двух стульях сразу и для Роналду, и для остального мира....

Ну а так что, почему худший ЧМ? Сначала пугало количество нулевых ничьих, но получился по итогу самым результативным. Сколько зрелищных и эмоциональных матчей с самыми непредсказуемыми развязками и точно лучший финал за все время. Я в России кайфовал на ЧМ и ходил на несколько матчей, может по атмосфере вне поля мы обошли Катар и по удобству уж точно, но по качеству футбола и по накалу Катар точно выиграл....
y9937qe23w87
y9937qe23w87
вчера в 14:42
Хорошо, что главный футбольный эксперт остался доволен))
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