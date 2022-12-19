Сестра Роналду: «Худший ЧМ за все времена подарил нам отличный финал»

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру в социальных сетях высказала свое мнение о финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти).
Худший чемпионат мира за все времена... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Какой матч. Поздравляю Аргентину.
Ну а так что, почему худший ЧМ? Сначала пугало количество нулевых ничьих, но получился по итогу самым результативным. Сколько зрелищных и эмоциональных матчей с самыми непредсказуемыми развязками и точно лучший финал за все время. Я в России кайфовал на ЧМ и ходил на несколько матчей, может по атмосфере вне поля мы обошли Катар и по удобству уж точно, но по качеству футбола и по накалу Катар точно выиграл....
Ну а так что, почему худший ЧМ? Сначала пугало количество нулевых ничьих, но получился по итогу самым результативным. Сколько зрелищных и эмоциональных матчей с самыми непредсказуемыми развязками и точно лучший финал за все время. Я в России кайфовал на ЧМ и ходил на несколько матчей, может по атмосфере вне поля мы обошли Катар и по удобству уж точно, но по качеству футбола и по накалу Катар точно выиграл....