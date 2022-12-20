Игрок сборной Австралии: «Мбаппе и Жиру отказались меняться футболками»

Нападающий сборной Австралии рассказал о том, что игроки сборной Франции и отказались меняться с ним футболками после матча группового этапа ЧМ -2022.

После матча с Францией я действительно пытался заполучить футболку Мбаппе — забудьте о Жиру, я пошёл к лучшему игроку — Мбаппе. Он сказал, что мы встретимся с ним в раздевалке. Возле раздевалки был экипировщик, которому я отдал свою футболку, а через 10 минут он вышел с моей майкой и сказал: «Нет, абсолютно нет, Мбаппе не хочет меняться».

Поэтому, когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, а я иду, такой же красивый, как всегда, спросил его: «Жиру, пожалуйста, парень, могу я взять твою футболку?» «Я твой большой фанат, могу я взять твою футболку?» А он просто прошёл мимо меня, притворившись, что не говорит по-английски! И он в Премьер-Лиге уже 10 лет! Просто прошёл мимо меня!