Дзанетти не считает, что Месси превзошёл Марадону

Экс-защитник сборной Аргентины не согласен с тем, что превзошел после победы на ЧМ -2022.

Месси превзошел Марадону? Нет, не для меня. Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших игрока в истории – аргентинцы. Я не думаю, что Лео изменился. Сейчас он стал более зрелым, на этот раз он смог передать свои лидерские качества партнерам по команде.