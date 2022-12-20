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Дзанетти не считает, что Месси превзошёл Марадону

вчера, 15:51

Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не согласен с тем, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону после победы на ЧМ-2022.

Месси превзошел Марадону? Нет, не для меня. Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших игрока в истории – аргентинцы. Я не думаю, что Лео изменился. Сейчас он стал более зрелым, на этот раз он смог передать свои лидерские качества партнерам по команде.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 01:05
Это большой вопрос
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ну понятная песня когда понимаете что Месси забивает липовые пенальти и к атаке Ди Марии не имеет отношения то сразу вспоминаете почему то Роналду так как аргументов у вас нет, а то что признали его пенальти не признали липовыми это понятно, не просто так же из ставили и именно в пользу Аргентины
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:54
Сравнивать игроков разных поколений вообще неправильно. Диего – икона для большинства поклонников футбола. Лет через 10-20 нечто подобное случится и с Месси. Скорее всего.
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Так Месси два забил. И не только с пенальти. Плюс поучаствовал в голевой атаке, когда забил Ди Мария. Если уж речь зашла о липовых пенальти, то у Аргентины ни один таковым не признали, в отличие от заработанного и реализованного Роналду.
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:15
Зато вел всю игру, а забивать с липовых пенальти не велика крутость
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:48
При этом ни одного гола в финале не забил.
амурец
амурец
вчера в 18:23
Марадона затащил сборную на пьедестал, а Месси и сборную затащили вот и вся разница
Johnes
Johnes ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:16
Тогда в этот ряд нужно ставить и Кемпеса! Он впервые с истории помог Аргентине стать чемпионом мира на родине в 1978 году. Обьективно, если сравнивать, то Месси, конечно лучший в истории футбола, теперь уже официально выигравший все! И титулов намного больше чем у Диего, а про забитые голы вообще молчу.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:07
Можно соглашаться- можно не соглашаться.
Это частное мнение..
Romeo 777
Romeo 777 ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 17:05
А может бы и не взял…Как тот же зубастик Роналдо например, который ни разу не выиграл ЛЧ
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:57
Не возьми, например, Мартинес свои пенальти, никто бы сейчас никакого Месси не вспоминал. "Пришел Месси, выиграл чемпионат и всех превзошел.." Сколько еще можно наваливать этой бредятины о командном виде спорта.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 16:38
Лидерские качества? Как можно передать то, чего никогда не было?
zim289
zim289
вчера в 16:24
Сложно их сравнимать, так как во времена Марадоны не было той инфраструктуры и медийности, что есть сейчас.
Сейчас бы Марадона играл бы в топ-клубе, а не в Наполи. И тогда бы ЛЧ взял.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:13
Месси превзошёл Марадону по титулам за сборную, а так же по трофеям на клубном уровне.
Лионель выиграл все турниры в мире в которых имеет право выступать, а вот Диего даже близко не может похвастаться.
Получается в этом Месси превзошёл Марадону, но есть другой аспект у аргентинцев.
Это две равные фигуры по значимости для всех аргентинцев и скорее всего выиграв ЧМ Месси уже официально встал в один ряд с Диего Армандо Марадоной!!!
Месси и Марадону сравнивать как конкурентов просто преступление.
Гость
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