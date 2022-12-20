Дзанетти не считает, что Месси превзошёл Марадону

Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не согласен с тем, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону после победы на ЧМ-2022.
Месси превзошел Марадону? Нет, не для меня. Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших игрока в истории – аргентинцы. Я не думаю, что Лео изменился. Сейчас он стал более зрелым, на этот раз он смог передать свои лидерские качества партнерам по команде.
Это частное мнение..
Это частное мнение..
Сейчас бы Марадона играл бы в топ-клубе, а не в Наполи. И тогда бы ЛЧ взял.
Сейчас бы Марадона играл бы в топ-клубе, а не в Наполи. И тогда бы ЛЧ взял.
Лионель выиграл все турниры в мире в которых имеет право выступать, а вот Диего даже близко не может похвастаться.
Получается в этом Месси превзошёл Марадону, но есть другой аспект у аргентинцев.
Это две равные фигуры по значимости для всех аргентинцев и скорее всего выиграв ЧМ Месси уже официально встал в один ряд с Диего Армандо Марадоной!!!
Месси и Марадону сравнивать как конкурентов просто преступление.
Лионель выиграл все турниры в мире в которых имеет право выступать, а вот Диего даже близко не может похвастаться.
Получается в этом Месси превзошёл Марадону, но есть другой аспект у аргентинцев.
Это две равные фигуры по значимости для всех аргентинцев и скорее всего выиграв ЧМ Месси уже официально встал в один ряд с Диего Армандо Марадоной!!!
Месси и Марадону сравнивать как конкурентов просто преступление.