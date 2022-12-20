Гути: «„Реал“ должен купить Мбаппе именно сейчас»

Бывший игрок «Реала» считает, что нападающему сборной Франции и ПСЖ нужно переходить в мадридский клуб.

Представьте, как бы мы наслаждались его игрой. Мбаппе будут рады в любой команде. Я считаю, что этот игрок создан для «Реала». Он должен играть в Мадриде, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.

«Реал» должен подписать Мбаппе именно сейчас. На рынке много хороших игроков, но не так много тех, кто способен делать такую разницу на поле. Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Больше нет игроков, способных дать то, что Месси давал «Барселоне», а Роналду – «Реалу».