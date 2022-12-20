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Гути: «„Реал“ должен купить Мбаппе именно сейчас»

вчера, 16:12

Бывший игрок «Реала» Гути считает, что нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе нужно переходить в мадридский клуб.

Представьте, как бы мы наслаждались его игрой. Мбаппе будут рады в любой команде. Я считаю, что этот игрок создан для «Реала». Он должен играть в Мадриде, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.

«Реал» должен подписать Мбаппе именно сейчас. На рынке много хороших игроков, но не так много тех, кто способен делать такую разницу на поле. Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Больше нет игроков, способных дать то, что Месси давал «Барселоне», а Роналду – «Реалу».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:54
Как бы кто не относился к Мбаппе, но сейчас молодых звезды мирового масштаба двое, это Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд! Молодые бомбардиры, которые при правельном подходе к своей карьеры, сменят другой звездный дуэт Месси/Роналду!
Если брать чисто по необходимости, на фоне стареющего Бензема, то Мадридскому Реалу более нужнее сейчас центрфорвад, а значит Холланд! Тем более что Мбаппе не раз заявлял, что более родная его позиция это левый фланг атаки, а на этой позиции у сливочных играет Винисиус, и делает это весьма успешно, и лично я не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....да, Килиан сильнее, но Вини не заслуживает того, чтоб сидеть на банке!
Мбаппе сейчас это только хороший маркетинговый ход, но нужнее сейчас Холланд!
112910415
112910415
вчера в 19:46
ах, как сложно принять решение ...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:36
никто его не купит. завершит карьеру через годик в ПСЖ
Nazi
Nazi
вчера в 17:43
Зачем им бегунок Мбаппе, когда столько новоявленных чемпионов мира, пусть выбирают, там все гениальные игроки :)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:04
После той истории, Реал будет унижаться и снова пытаться его забрать к себе?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:57
Настоящие болельщики Реала могут не забыть что этот черепашка вытер об ноги великий клуб и запросто могут не приять его.... Так клялись они что поезд уехал, и теперь даром не нужен... А сейчас потихоньку начали переобувается, мол если будет сильно кается, может переходить. Ох уж эти принципиальные мадридисты...

Конечно такой игрок, как Килиан необходим Мадриду. Но я сомневаюсь, что Флорентино который тогда предлагал 200 миллионов, затем столько ждал, чтобы в конечном итоге Килиан продлил контракт, взял и предложил 350 или во сколько там его оценивают сейчас шейхи..... и ПСЖ + ЗП не меньше чем ПСЖ сейчас дает. В общем пол миллиарда долларов а то и больше, не вижу смысла в этом.

И еще, пусть Реал вырастит хоть раз своего молодого футболиста такого уровня. А то покупают всех кто близок к ЗМ и кричать о величии. Ни чем не отличается этот клуб от ПСЖ и Ман Сити, разве что раньше начали политику скупки лучших.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:45
На фоне этого чемпионата мира забыли о Бензема, который за весь турнир ЛЧ работал, пахал....
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:36
Согласен полностью, пусть хорошо подумает
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:23
Если Реал всё таки подпишет Мбаппе, то он рискует разориться.
Ведь помимо самого трансфера, зарплаты игрока и множество всяких разных и огромных бонусов Реалу придётся покупать много обуви.
Многим придётся переобуваться на ходу и в скором порядке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:16
Никто никому ничего не должен. Тем более после его выходки .
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