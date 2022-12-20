Гути: «„Реал“ должен купить Мбаппе именно сейчас»

Бывший игрок «Реала» Гути считает, что нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе нужно переходить в мадридский клуб.
Представьте, как бы мы наслаждались его игрой. Мбаппе будут рады в любой команде. Я считаю, что этот игрок создан для «Реала». Он должен играть в Мадриде, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.
«Реал» должен подписать Мбаппе именно сейчас. На рынке много хороших игроков, но не так много тех, кто способен делать такую разницу на поле. Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Больше нет игроков, способных дать то, что Месси давал «Барселоне», а Роналду – «Реалу».
Конечно такой игрок, как Килиан необходим Мадриду. Но я сомневаюсь, что Флорентино который тогда предлагал 200 миллионов, затем столько ждал, чтобы в конечном итоге Килиан продлил контракт, взял и предложил 350 или во сколько там его оценивают сейчас шейхи..... и ПСЖ + ЗП не меньше чем ПСЖ сейчас дает. В общем пол миллиарда долларов а то и больше, не вижу смысла в этом.
И еще, пусть Реал вырастит хоть раз своего молодого футболиста такого уровня. А то покупают всех кто близок к ЗМ и кричать о величии. Ни чем не отличается этот клуб от ПСЖ и Ман Сити, разве что раньше начали политику скупки лучших.
Конечно такой игрок, как Килиан необходим Мадриду. Но я сомневаюсь, что Флорентино который тогда предлагал 200 миллионов, затем столько ждал, чтобы в конечном итоге Килиан продлил контракт, взял и предложил 350 или во сколько там его оценивают сейчас шейхи..... и ПСЖ + ЗП не меньше чем ПСЖ сейчас дает. В общем пол миллиарда долларов а то и больше, не вижу смысла в этом.
И еще, пусть Реал вырастит хоть раз своего молодого футболиста такого уровня. А то покупают всех кто близок к ЗМ и кричать о величии. Ни чем не отличается этот клуб от ПСЖ и Ман Сити, разве что раньше начали политику скупки лучших.
Если брать чисто по необходимости, на фоне стареющего Бензема, то Мадридскому Реалу более нужнее сейчас центрфорвад, а значит Холланд! Тем более что Мбаппе не раз заявлял, что более родная его позиция это левый фланг атаки, а на этой позиции у сливочных играет Винисиус, и делает это весьма успешно, и лично я не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....да, Килиан сильнее, но Вини не заслуживает того, чтоб сидеть на банке!
Мбаппе сейчас это только хороший маркетинговый ход, но нужнее сейчас Холланд!
Если брать чисто по необходимости, на фоне стареющего Бензема, то Мадридскому Реалу более нужнее сейчас центрфорвад, а значит Холланд! Тем более что Мбаппе не раз заявлял, что более родная его позиция это левый фланг атаки, а на этой позиции у сливочных играет Винисиус, и делает это весьма успешно, и лично я не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....да, Килиан сильнее, но Вини не заслуживает того, чтоб сидеть на банке!
Мбаппе сейчас это только хороший маркетинговый ход, но нужнее сейчас Холланд!