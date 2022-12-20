Лапорта: «Месси заслужил, свершилась историческая справедливость»

Президент «Барселоны» поздравил после победы сборной Аргентины на мировом первенстве в Катаре.

Месси заслужил. Это лучший игрок всех времен. Свершилась историческая справедливость. Мы были бы счастливы, если бы Кунде и Дембеле победили, но карьера Месси должна была увенчаться победой на чемпионате мира. Думаю, этого хотели все, кто его любит. Мы благодарны за то, что он нам дал.