Лапорта: «Месси заслужил, свершилась историческая справедливость»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси после победы сборной Аргентины на мировом первенстве в Катаре.
Месси заслужил. Это лучший игрок всех времен. Свершилась историческая справедливость. Мы были бы счастливы, если бы Кунде и Дембеле победили, но карьера Месси должна была увенчаться победой на чемпионате мира. Думаю, этого хотели все, кто его любит. Мы благодарны за то, что он нам дал.
И все это вдвойне подло от того, что Лапорта использовал Месси на выборах своими лозунгами, обещаниями и фотографированиями с футболкой Месси.
И все это вдвойне подло от того, что Лапорта использовал Месси на выборах своими лозунгами, обещаниями и фотографированиями с футболкой Месси.
Он Чемпион мира - этим всё сказано...
Он Чемпион мира - этим всё сказано...