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Лапорта: «Месси заслужил, свершилась историческая справедливость»

вчера, 14:35
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси после победы сборной Аргентины на мировом первенстве в Катаре.

Месси заслужил. Это лучший игрок всех времен. Свершилась историческая справедливость. Мы были бы счастливы, если бы Кунде и Дембеле победили, но карьера Месси должна была увенчаться победой на чемпионате мира. Думаю, этого хотели все, кто его любит. Мы благодарны за то, что он нам дал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:29
Интересно, о чем сейчас думает руководство Барселоны и лично Лапорта, которые отпустили Месси в полной убежденности, что тот не будет приносить былой пользы, а тот выдает перфоманс жизни на самом главном футбольном турнире пока сама Барса второй год подряд вылетает в ЛЕ.

И все это вдвойне подло от того, что Лапорта использовал Месси на выборах своими лозунгами, обещаниями и фотографированиями с футболкой Месси.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:17
Парень заслужил любой похвалы
Он Чемпион мира - этим всё сказано...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:13
И только португальский дайвер остался у разбитого корыта. Как теперь жить человеку, всё пропало...
salleeh
salleeh
вчера в 14:54
В этом мире случается очень много несправедливого и порой не самый умный из людей, начинает разбираться что справедливо а что нет. То что Аргентина получила золотые медали – это факт, а вот заслужила ли, вот здесь большой вопрос. Англия, Германия, Португалия, Нидерланды показывали красивый и чистый футбол, но результата нужного не добились. А сборище аргентинцев играя грязно и постоянно провоцируя соперников, судей и всё вокруг, добились результата. Получается хамство и наглость одержало верх, тогда где справедливость? 🤔
Гость
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