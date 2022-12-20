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Тренер «Милана»: «В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси»

вчера, 18:05

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не стал сравнивать нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадону, после того как Лео выиграл чемпионат мира:

Кто из них двоих лучше? В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам.

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Все комментарии
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 20:01
Легенд много и каждый выделяет для себя одних или других, например, тот же Йохан Кройф хоть и не выиграл ЧМ не менее легендарный чем эти трое. У каждой этохи свои герои.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:08
На планете эгоистов тоже есть легенды .. Хе..
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:44
В футболе принято возносить полевых игроков и чаще всего игроков нападения, всё таки главное в футболе это забитые голы.
За всю историю «Золотой мяч» всего пять раз доставался защитникам, причём Франц Беккенбауэр получал его дважды.
Ну, а вратарю получить «Золотой мяч» просто нереально.
И то, что Лев Иванович стал единственным вратарём и скорее всего так единственным за всю историю футбола и останется обладателем «Золотого мяча», говорит о многом.
Может конечно пафосно сейчас прозвучит, но в футболе будут появляться новые Пеле, Марадоны, Месси, а вот такого как Яшин скорее всего не появится никогда!!!
ДСА
ДСА
вчера в 18:23
А русским Яшин больше нравится...
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