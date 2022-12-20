Тренер «Милана»: «В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не стал сравнивать нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадону, после того как Лео выиграл чемпионат мира:
Кто из них двоих лучше? В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам.
За всю историю «Золотой мяч» всего пять раз доставался защитникам, причём Франц Беккенбауэр получал его дважды.
Ну, а вратарю получить «Золотой мяч» просто нереально.
И то, что Лев Иванович стал единственным вратарём и скорее всего так единственным за всю историю футбола и останется обладателем «Золотого мяча», говорит о многом.
Может конечно пафосно сейчас прозвучит, но в футболе будут появляться новые Пеле, Марадоны, Месси, а вот такого как Яшин скорее всего не появится никогда!!!
За всю историю «Золотой мяч» всего пять раз доставался защитникам, причём Франц Беккенбауэр получал его дважды.
Ну, а вратарю получить «Золотой мяч» просто нереально.
И то, что Лев Иванович стал единственным вратарём и скорее всего так единственным за всю историю футбола и останется обладателем «Золотого мяча», говорит о многом.
Может конечно пафосно сейчас прозвучит, но в футболе будут появляться новые Пеле, Марадоны, Месси, а вот такого как Яшин скорее всего не появится никогда!!!