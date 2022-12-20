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Стало известно, когда Аллер вернется к тренировкам с «Боруссией»

вчера, 22:06

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер вернется к тренировкам в январе.

Как сообщает источник, Аллер планирует вернуться к тренировкам в следующем месяце, восстановившись после последней операции по удалению злокачественной опухоли.

Предполагается, что футболист будет заниматься силовыми тренировками и начнет работу с мячом. Нападающий хочет как можно быстрее набрать форму, однако точные сроки его возвращения на поле неизвестны. Клуб, в свою очередь, не хочет давить на игрока.

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка, после чего он прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

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HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 22:39
В марте будет в форме.
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