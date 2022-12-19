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Главный тренер «Ариса» рассказал о том, почему Кокорин не играет

вчера, 17:30

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о том, почему российский нападающий Александр Кокорин пропустил последние четыре матча команды.

Кокорин отсутствовал в играх с «Анортосисом» (2:0), АЕЛ (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии (0:0). Также форвард не участвовал в товарищеской встрече с греческим ПАОК (1:4).

У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он её почувствовал, поэтому решили его поберечь.

Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

Сможет ли он сыграть в следующем матче? Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Держись, Саша. Не давай микротравме зажить.
Boricku
Boricku
вчера в 19:01
Кокоринча талантище, вытянет команду в квалификацию лч ! Красава,забивака ! Претендент на Золотой мячь !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:17
После такого финала опять этот геморрой....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
Скучно когда станет ему , может и сыграет ещё !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50
shlomo
shlomo
вчера в 17:50
У меня есть ощущение, что о Кокоше он знает только по наслышке и без конкретики...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:39
Лекарства пьёт?
lotsman
lotsman
вчера в 17:32
Кокорин отдыхает на пляже, некогда ему играть.
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