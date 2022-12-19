Главный тренер «Ариса» рассказал о том, почему Кокорин не играет

Главный тренер кипрского «Ариса» рассказал о том, почему российский нападающий пропустил последние четыре матча команды.

Кокорин отсутствовал в играх с «Анортосисом» (2:0), АЕЛ (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии (0:0). Также форвард не участвовал в товарищеской встрече с греческим ПАОК (1:4).

У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он её почувствовал, поэтому решили его поберечь.

Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

Сможет ли он сыграть в следующем матче? Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут.