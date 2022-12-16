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Ещё два игрока сборной Франции простудились перед финалом ЧМ-2022

вчера, 15:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

В сборной Франции простудились ещё двое футболистов.

Как сообщалось ранее, из-за состояния здоровья матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (2:0) на скамейке запасных провели Адриен Рабьо, Дайотчанкуль Упамекано и Кингли Коман.

По информации источника, теперь заболели защитники Рафаэль Варан и Ибрахима Конате. Беспокойства нет, но персонал национальной команды будет очень внимательно следить за их состоянием здоровья. На сегодня у сборной запланирована тренировка.

Отмечается, что Упамекано и Рабьо стало лучше. Они приняли участие в занятии в четверг. Коман тренировку пропустил.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:31
Очень жаль. Во многом благодаря отличной игре Конате Франция смогла победить в полуфинале.
Все против Франции,за весь чемпионат из за кондиционера не кто не болел,теперь простудились именно сильнейшие французы и именно перед полуфиналом и финалом
konst19
konst19
вчера в 20:13
Ну вот и оправдание готово на случай проигрыша
salleeh
salleeh
вчера в 18:03
Это чтобы меське удобно было забивать, игры от «ФУФА»..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:15
Это уже не простуда, а зараза
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Надеюсь не "французкий насморк"?).
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Бромантан как противовирусное средство?)...да это батенька на Нобелевскую премию тянет)...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:40, ред.
Они явно не своё мясо привезли на ЧМ, как арги...Хе..
gtkd7ew7g943
gtkd7ew7g943
вчера в 16:38
Может это хитрый ход французов?
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:36, ред.
Значит высока вероятность, что Аргентина победит Францию с крупным счётом.
Вперёд, Аргентина, к золоту ЧМ!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:35
Повезло Месси и Компании
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:07
Напичкают всяким брамантаном и выпустят на поле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
Опасные кондиционеры.
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