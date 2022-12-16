Ещё два игрока сборной Франции простудились перед финалом ЧМ-2022

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вчера, 15:58

В сборной Франции простудились ещё двое футболистов.

Как сообщалось ранее, из-за состояния здоровья матч 1/2 финала ЧМ -2022 с Марокко (2:0) на скамейке запасных провели , и .

По информации источника, теперь заболели защитники и . Беспокойства нет, но персонал национальной команды будет очень внимательно следить за их состоянием здоровья. На сегодня у сборной запланирована тренировка.

Отмечается, что Упамекано и Рабьо стало лучше. Они приняли участие в занятии в четверг. Коман тренировку пропустил.