Ещё два игрока сборной Франции простудились перед финалом ЧМ-2022

В сборной Франции простудились ещё двое футболистов.
Как сообщалось ранее, из-за состояния здоровья матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (2:0) на скамейке запасных провели Адриен Рабьо, Дайотчанкуль Упамекано и Кингли Коман.
По информации источника, теперь заболели защитники Рафаэль Варан и Ибрахима Конате. Беспокойства нет, но персонал национальной команды будет очень внимательно следить за их состоянием здоровья. На сегодня у сборной запланирована тренировка.
Отмечается, что Упамекано и Рабьо стало лучше. Они приняли участие в занятии в четверг. Коман тренировку пропустил.