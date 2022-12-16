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5 игроков сборной Франции пропустили тренировку команды

вчера, 21:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Игроки сборной Франции Орельен Тчуамени и Тео Эрнандес не принимали участие в тренировке национальной команды 16 декабря.

Сообщается, что у Тчуамени ушиб бедра, а у Эрнандеса возникли проблемы с коленом.

Также тренировку пропускали простудившиеся ранее Ибрахима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман.

Напомним, что финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:29, ред.
Что значит пропустили....
Ребята репетировали церемонию награждения...
Кто в какой очерёдности Кубок по стадиону понесёт...речи триумфальные...Дешама в воздух подкидывать на манекене тренировались....утешительное обращение к Лионелю сочинить....с Макроном заселфиться...там тоже свой протокол.....да много предприятий...в воскресенье у французов....
Надо быть готовыми и отдохнувшими....
ABir
ABir
сегодня в 06:35
Возможно, им лучше отдохнуть и залечить травмы, чем принимать участие в тренировке и возможно усугубить травмы
112910415
112910415
сегодня в 05:51
всё не так гладко
ОПС
ОПС
сегодня в 02:16
Наверное знают, что делают.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 00:32
Тревожно
Futurista
Futurista
вчера в 22:30
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Все по уважительной причине . Ничего удивительного.
Гость
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