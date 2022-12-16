5 игроков сборной Франции пропустили тренировку команды

Игроки сборной Франции Орельен Тчуамени и Тео Эрнандес не принимали участие в тренировке национальной команды 16 декабря.
Сообщается, что у Тчуамени ушиб бедра, а у Эрнандеса возникли проблемы с коленом.
Также тренировку пропускали простудившиеся ранее Ибрахима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман.
Напомним, что финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
Ребята репетировали церемонию награждения...
Кто в какой очерёдности Кубок по стадиону понесёт...речи триумфальные...Дешама в воздух подкидывать на манекене тренировались....утешительное обращение к Лионелю сочинить....с Макроном заселфиться...там тоже свой протокол.....да много предприятий...в воскресенье у французов....
Надо быть готовыми и отдохнувшими....
Ребята репетировали церемонию награждения...
Кто в какой очерёдности Кубок по стадиону понесёт...речи триумфальные...Дешама в воздух подкидывать на манекене тренировались....утешительное обращение к Лионелю сочинить....с Макроном заселфиться...там тоже свой протокол.....да много предприятий...в воскресенье у французов....
Надо быть готовыми и отдохнувшими....