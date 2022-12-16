5 игроков сборной Франции пропустили тренировку команды

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вчера, 21:43

Игроки сборной Франции и не принимали участие в тренировке национальной команды 16 декабря.

Сообщается, что у Тчуамени ушиб бедра, а у Эрнандеса возникли проблемы с коленом.

Также тренировку пропускали простудившиеся ранее , и .