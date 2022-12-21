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Владимир Габулов: «Настает время Мбаппе»

сегодня, 09:15
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением об игре нападающего французской команды Килиана Мбаппе на мировом первенстве в Катаре.

Килиан очень сильный футболист в индивидуальном плане. Настаёт его время. В ближайшем будущем именно он будет лучшим игроком во всех турнирах на протяжении долгих лет.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:03
Как же быстро все меняется)
До ЧМ главным был Холланд, а теперь настает время Мбаппе)

Поглядим, кто возьмет ушастого)
Гость
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