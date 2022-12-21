Владимир Габулов: «Настает время Мбаппе»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением об игре нападающего французской команды Килиана Мбаппе на мировом первенстве в Катаре.
Килиан очень сильный футболист в индивидуальном плане. Настаёт его время. В ближайшем будущем именно он будет лучшим игроком во всех турнирах на протяжении долгих лет.
До ЧМ главным был Холланд, а теперь настает время Мбаппе)
Поглядим, кто возьмет ушастого)
До ЧМ главным был Холланд, а теперь настает время Мбаппе)
Поглядим, кто возьмет ушастого)