Казанский назвал главную звезду финала ЧМ-2022

Телекомментатор рассказал, кого и почему считает главной звездой финала ЧМ -2022, в котором сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Лучшим вратарем турнира признали Эмилиано Мартинеса? Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала! Да! Хет-трик Килияна впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Рэндал Коло едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой «Бюст на родину героя!»