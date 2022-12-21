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Казанский назвал главную звезду финала ЧМ-2022

сегодня, 08:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Телекомментатор Денис Казанский рассказал, кого и почему считает главной звездой финала ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Лучшим вратарем турнира признали Эмилиано Мартинеса? Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала! Да! Хет-трик Килияна впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Рэндал Коло едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой «Бюст на родину героя!»

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Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:50
В Советском Союзе за те "подвиги" которые совершал Мартинес после матча, в место "бюста на родине" получил бы "должность" где-нибудь на Колыме.
Гость
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