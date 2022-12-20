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Булыкин: «Разочарование ЧМ – люди, говорившие, что не хотят его смотреть»

вчера, 23:23

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что его разочаровало на чемпионате мира в Катаре:

Среди разочарований выделил бы сборную Германии, которая думала не о футболе, а о чём-то другом. Ещё, наверное, сборную Бельгии, которая вообще ничего не показала. Эти две сборные для меня разочарование.

Ещё одно разочарование – люди, говорившие перед чемпионатом мира, что не хотят и не будут смотреть. Разочарование в том, что люди пропустили вообще всё: начиная от футбольного праздника, заканчивая тем, что сейчас происходит в футбольном мире: как играют команды, как играют в прессинг и как великие выигрывают чемпионат мира.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Те кто не смотрел многое потеряли!
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