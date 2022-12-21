Актёр Маклаков: «ЧМ раз в 3 года — глупость. Это приведёт к перенасыщению»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил мнение о желании президента ФИФА Джанни Инфантино проводить чемпионат мира по футболу каждые три года.
О планах главы организации сообщило британское издание Daily Mail. Отмечается, что они вызваны коммерческим успехом чемпионата мира в Катаре.
Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика. В нём впервые примут участие 48 команд.
Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение. Есть альтернатива — это Лига чемпионов. Она проходит ежегодно. И то порой спадает интерес после 1/4 или 1/8 финала. Остаются лидеры, и мы примерно предполагаем, как они будут играть друг против друга, потому что мы смотрим национальные чемпионаты. Не знаю. Мне кажется, что это глупо. Тогда давайте проводить Олимпиаду через два года.
Бразилия и Аргентина смогут чаще встречаться с европейскими сборными? Придумайте какой-нибудь кубок. А так нарушается целый ритм, к которому привыкли. Четыре года – это и селекционная вещь. Вдруг новый Месси придёт именно на четвёртый год, а уже чемпионат мира отыграли. Бывает же такое?
Нужно ли что-то менять в формате проведения чемпионата мира? Надо разобраться, что произошло с секундомерами. Чем были вызваны такие добавки времени? Однажды до 15 минут. Порой затяжки времени не было, а его добавляли. Чтобы мы побольше насладились футболом? Нам сказали, что судьям была поставлена задача не стесняться добавлять время. А чем это было вызвано? Зрелищностью футбола? Он был зрелищным во всех матчах. А какие ещё новшества?
Не стоит отменять серию пенальти, это возможность честно развести результат.