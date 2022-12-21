Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Актёр Маклаков: «ЧМ раз в 3 года — глупость. Это приведёт к перенасыщению»

сегодня, 00:39

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил мнение о желании президента ФИФА Джанни Инфантино проводить чемпионат мира по футболу каждые три года.

О планах главы организации сообщило британское издание Daily Mail. Отмечается, что они вызваны коммерческим успехом чемпионата мира в Катаре.

Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика. В нём впервые примут участие 48 команд.

Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение. Есть альтернатива — это Лига чемпионов. Она проходит ежегодно. И то порой спадает интерес после 1/4 или 1/8 финала. Остаются лидеры, и мы примерно предполагаем, как они будут играть друг против друга, потому что мы смотрим национальные чемпионаты. Не знаю. Мне кажется, что это глупо. Тогда давайте проводить Олимпиаду через два года.

Бразилия и Аргентина смогут чаще встречаться с европейскими сборными? Придумайте какой-нибудь кубок. А так нарушается целый ритм, к которому привыкли. Четыре года – это и селекционная вещь. Вдруг новый Месси придёт именно на четвёртый год, а уже чемпионат мира отыграли. Бывает же такое?

Нужно ли что-то менять в формате проведения чемпионата мира? Надо разобраться, что произошло с секундомерами. Чем были вызваны такие добавки времени? Однажды до 15 минут. Порой затяжки времени не было, а его добавляли. Чтобы мы побольше насладились футболом? Нам сказали, что судьям была поставлена задача не стесняться добавлять время. А чем это было вызвано? Зрелищностью футбола? Он был зрелищным во всех матчах. А какие ещё новшества?

Не стоит отменять серию пенальти, это возможность честно развести результат.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шунин: «Скоро никто и не вспомнит, как Мартинес выводил соперника из себя»
Сегодня, 00:47
Булыкин: «Разочарование ЧМ – люди, говорившие, что не хотят его смотреть»
Вчера, 23:23
Нигматуллин: «ЧМ-2022 — это чемпионат мира судейских ошибок и скандалов»
Вчера, 23:05
Канчельскис: «В Катаре было безобразное судейство. Надо убрать этот VAR»
Вчера, 21:58
Мостовой рассказал, какую команду считает главным разочарованием ЧМ
Вчера, 20:57
Баженов: «Финал ЧМ был бы одним из самых унылых, если бы не Мбаппе»
Вчера, 20:51
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Тут я с "прапорщиком Шматко" полностью солидарен. Ё - Моё!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 