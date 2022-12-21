Актёр Маклаков: «ЧМ раз в 3 года — глупость. Это приведёт к перенасыщению»

1671572342

сегодня, 00:39

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил мнение о желании президента ФИФА проводить чемпионат мира по футболу каждые три года.

О планах главы организации сообщило британское издание Daily Mail. Отмечается, что они вызваны коммерческим успехом чемпионата мира в Катаре.

Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году. Турнир примут три страны: США , Канада и Мексика. В нём впервые примут участие 48 команд.