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Шунин: «Скоро никто и не вспомнит, как Мартинес выводил соперника из себя»

сегодня, 00:47
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал поведение аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса во время пенальти в его ворота в финальном матче ЧМ-2022.

Допустимо ли намеренно выводить соперника из себя? Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация. Нужно быть честным по отношению к себе, партнёрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:04
Вы видели лицо этого вратаря? Он как будто бывает иногда в посольстве России Буэнос-Айресе…)))
Гость
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