Шунин: «Скоро никто и не вспомнит, как Мартинес выводил соперника из себя»

Вратарь «Динамо» и сборной России прокомментировал поведение аргентинского голкипера во время пенальти в его ворота в финальном матче ЧМ -2022.

Допустимо ли намеренно выводить соперника из себя? Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация. Нужно быть честным по отношению к себе, партнёрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес.