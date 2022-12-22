Холанд: «Мбаппе – отличный игрок, но я не люблю сравнивать себя с другими»

Нападающий «Манчестер Сити» высказал свое мнение о форварде ПСЖ .

Я не люблю сравнивать себя с другими. Я сам по себе уникальный игрок, так что мне это не нравится. СМИ поступали так с Роналду и Месси последние десять лет, а сами игроки подталкивали друг друга, – это хорошо. Они играли в мадридском «Реале» и «Барселоне», так что это было идеальное соперничество.

Но я не думаю об этом. Мбаппе тоже молод, он отличный игрок. Не забывайте, что он многого достиг в юном возрасте, а позже мы увидим от него и новые достижения. Но я сосредотачиваюсь только на себе. Я работаю каждый день, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и вне его.