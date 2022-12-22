Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Холанд: «Мбаппе – отличный игрок, но я не люблю сравнивать себя с другими»

сегодня, 08:54

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказал свое мнение о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

Я не люблю сравнивать себя с другими. Я сам по себе уникальный игрок, так что мне это не нравится. СМИ поступали так с Роналду и Месси последние десять лет, а сами игроки подталкивали друг друга, – это хорошо. Они играли в мадридском «Реале» и «Барселоне», так что это было идеальное соперничество.

Но я не думаю об этом. Мбаппе тоже молод, он отличный игрок. Не забывайте, что он многого достиг в юном возрасте, а позже мы увидим от него и новые достижения. Но я сосредотачиваюсь только на себе. Я работаю каждый день, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и вне его.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «„Зенит“ с „Газпромом“ будет чемпионом следующие 15 лет»
Сегодня, 09:56
Пол Паркер: «Месси – величайший футболист всех времен»
Сегодня, 09:48
Жена Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Сегодня, 09:21
Президент «Ариса»: «Продавцы не успевают продавать майки Кокорина»
Сегодня, 09:11
Пол Паркер: «Роналду и близко не ровня лучшим игрокам в истории»
Сегодня, 08:43
Роналдиньо: «Думаю, Месси выиграет следующий „Золотой мяч“»
Сегодня, 08:29
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:30
Оба большие трудяги и молодцы. Один вырос в гетто с ограниченными возможностями, стремясь стать профессионалом и к обеспеченной жизни. Второй родился в уже состоятельной семье, имел возможность заниматься любимым спортом и вообще любым делом, но нашел мотивацию стать профессионалом и продолжать развиваться
ДСА
ДСА
сегодня в 08:57
Холанду со сборной не повезло, а так бы был на уровне Мбаппе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 