Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Вегхорст о конфликте с Месси: «Теперь он знает моё имя, это хорошо»

сегодня, 00:24
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст высказался о конфликте с форвардом аргентинской национальной команды Лионелем Месси:

Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации во время игры, и Месси, наверное, был удивлен.

Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел выказать уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов.

Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня.

Вегхорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время. После матча Месси, давая интервью, сказал Вуту: «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Также у игроков были стычки во время матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иньеста: «Те, кто не считает Лео лучшим, найдёт предлог думать так дальше"
Сегодня, 01:07
Тен Хаг: «„Манчестер Юнайтед“ не хватало характера, признаков единства»
Сегодня, 00:27
Хави: «Сама судьба подарила нам Левандовского – он настоящий лидер»
Сегодня, 00:15
Хави: «Я думаю, что Дембеле лучший в мире на своей позиции»
Вчера, 23:19
«Незаменимых нет». Симеоне — о Фелише
Вчера, 22:54
Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам»
Вчера, 22:22
Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:29
Месси : А кто это?... А-ха-ха-ха...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 