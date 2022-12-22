Вегхорст о конфликте с Месси: «Теперь он знает моё имя, это хорошо»

Нападающий сборной Нидерландов высказался о конфликте с форвардом аргентинской национальной команды :

Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации во время игры, и Месси, наверное, был удивлен.

Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел выказать уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов.

Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня.